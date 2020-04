DONERER: Rihanna donerer 2,1 millioner dollar til støtte for ofre av vold i hjemmet. Foto: Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rihanna donerer 2,1 millioner dollar

Popstjernen har donert over to millioner dollar til «the Mayor’s Fund for Los Angeles» som støtte til ofre for vold i nære relasjoner.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er ikke bare i Norge man kjenner konsekvensene av hjemmekarantene og selvisolering. Også i Los Angeles oppleves situasjonen som en stor påkjenning for mange. Flere har uttrykt bekymring for de som lever med vold i hjemmet, ifølge The Guardian.

Nå har Rihannas veldedige organisasjon «Clara Lionel Foundation» gått sammen med Twitter for å donere like summer til kampanjen.

Deres donasjoner vil dekke ti ukers støtte, inkludert husly, måltider og rådgivning for familier som opplever vold i hjemmet under pandemien i Los Angeles, skriver avisa.

les også Rihanna avslører fire år gammel dekkhistorie

Rihanna har selv vært utsatt for vold i hjemmet. I 2009 ble Chris Brown dømt til samfunnsstraff etter at han banket Rihanna blå før Grammy-utdelingen. Bildet av en forslått Rihanna sjokkerte en hel kjendisverden, og Chris Brown ble kraftig fordømt.

– Det var ikke en slåsskamp. Jeg ville bare at det skulle stoppe, sa Rihanna den gang.

6. april skrev FNs generalsekretær António Guterres på Twitter:

«Mange kvinner som er innestengt for Covid-19, møter vold der de skal være tryggest: i sine egne hjem. Jeg oppfordrer alle regjeringer til å sette kvinnes sikkerhet først når de reagerer på pandemien».

Norsk politi har også uttrykt bekymring. De ser en nedgang i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner, men tror det dreier seg om en økning i mørketall, ikke en reell nedgang.

Les hele saken her: Norsk politi bekymret: Nedgang i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner

Også sangere som Cardi B og Taylor Swift har donert penger som følge av coronaviruset. De donerer i all hovedsak penger til fans som har blitt sterkt påvirket av viruset og samfunnssituasjonen.

Rihanna har tidligere også donert beskyttelsesutstyr til helsemedarbeidere i New York. Dette førte til en takk fra statens guvernør Andrew Cuomo på Twitter, ifølge The Guardian.

New York er staten som er hardest rammet av coronaviruset i USA. Fredag ble det meldt om at 5820 mennesker hadde mistet livet av coronaviruset, og hele 174 498 hadde påvist smitte.

Lørdag har USA passert Italia og har flest coronadødsfall i verden.

Publisert: 11.04.20 kl. 17:17

Les også

Fra andre aviser