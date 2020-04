STYGG SKADE: Håvard Lilleheie har fått utfordret frykten i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen». Lørdag blir han også «skutt», og pådrar seg denne skaden i halsregionen. Foto: Matti Bernitz, TV 2/Privat

Håvard Lilleheie ble «skutt» i halsen under TV-opptak: – Det var jævlig vondt

«Kompani Lauritzen»-deltageren (47) har fortsatt arr etter det brutale treffet. Nå snakker han ut om TV 2-opptakene, skilsmissen, sin nye samboer og om hvordan det er å ha Eyvind Hellstrøm (71) som reservepappa for sønnen Nils (10).

Nå nettopp

Programleder og komiker Håvard Lilleheie (47) har fått mye oppmerksomhet denne våren gjennom sin deltagelse i TV 2-suksessen «Kompani Lauritzen», der Lilleheie virkelig har fått kjenne på frykten og sine egne grenser.

Ett av årets store TV-øyeblikk er da også hentet fra programmet, da 47-åringen skulle utføre det såkalte «Tårnhoppet». Drøyt 30 meter over bakken skulle deltagerne stå på en planke, utføre en kommando overfor programleder og «oberst» Dag Otto Lauritzen (63), for deretter å hoppe fra «tårnet», vel vitende at de ble tatt imot av en line som førte dem ned til sikker grunn.

LIVREDD: Håvard Lilleheie innrømmer at han tenkte «Nå dør jeg» da han skulle gjennomføre et «Tårnhopp» fra drøye 30 meter under «Kompani Lauritzen»-innspillingen. Foto: Matti Bernitz

Håvard Lilleheie var livredd.

– Det var utrolig ubehagelig, bare det å gå ut på den planken. En del av hjernen min tenkte at «Jaja, man blir jo fanget av den jævla vaieren, det er ikke noe stress», men den andre delen av hjernen tenkte «Nå dør jeg». Og så vant den «Nå dør jeg»-delen av hjernen. Jeg gravde dypt for å komme meg ned derfra, forteller han til VG.

Etter at innspillingen var avsluttet hadde deltagerne en samling der nettopp dette klippet ble vist. De aller fleste applauderte Lilleheie, men hovedpersonen selv innrømmer at han syntes hele seansen var ganske pinlig.

HJEMME IGJEN: Innspillingen av «Kompani Lauritzen» ble avsluttet i fjor høst, og Håvard Lilleheie er med det for lengst hjemme igjen. VG møtte ham denne uka i St. Hanshaugen-parken i Oslo. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg ble rett og slett ille berørt, for jeg syntes det var skammelig. De hadde filmet alle, men det var bare én som reagerte som det der - og det var meg. Jeg følte at jeg gjorde meg helt bort, erkjenner han.

I lørdagens episode skal de gjenværende deltagerne forsøke å komme seg inn i en lagerbygning for å finne en ringperm som er kommet på avveie. Bygningen er bevoktet, og for Lilleheies del ender seansen i at han får seg et skikkelig skudd i halsen - riktignok i paintballformat.

Så du denne? Slik så det ut da Håvard Lilleheie skulle utføre «Tårnhopp» i «Kompani Lauritzen»:

I programmet kommer det tydelig fram at TV-profilen er ganske hemmet etter å ha blitt skutt.

– Jeg har et godt arr fortsatt, forteller 47-åringen, som likevel tar det som skjedde med et smil.

Og bare så det er sagt: Innspillingen ble avsluttet i fjor høst.

– Det var en kar der som ikke var så mye i bildet, men som var spesialsoldat eller noe. En kjekk, høy kar, som alle jentene i programmet hadde en greie for. Det var han som skjøt meg. Så jeg tenker at han gjorde det med vilje. Bare for å vise seg. Min tese er at han bare ville gi meg én rett i halsen, for da var liksom amatøren nede, sier Lilleheie med et smil.

FIKK HJELP: Den medtatte «Kompani Lauritzen»-deltageren måtte få behandling etter skuddskaden han fikk i halsen. Foto: TV 2

– Hvor vondt var det, Håvard?

– Det var jævlig vondt da det skjedde. Men jeg fikk jo hjelp, behandling og slikt. Det var et åpent sår, men det grodde seg til, og gikk fint til slutt. Fortsatt har jeg arr, men det er på en måte digg det også, så jeg senere i livet kan vise det fram og si «Det er fra den gang jeg ble skutt i halsen».

De siste årene har Håvard Lilleheie jobbet for NRK Super. I 2016 traff han kvinnen som er hans nåværende samboer, nemlig Randi Liodden (31). Programlederen har sønnen Nils (10) sammen med eks-kona Anita Rennan (40).

les også Wanda Mashadi fra «Kompani Lauritzen» om drittslengingen: – Jeg kan ikke ta det seriøst

– Hvordan var det å være flere uker borte fra sønnen din og samboeren?

– Jeg snakket med sønnen min av og til, og kjæresten min og. Jeg har jo vært litt borte fra Nils når vi har spilt inn «Labyrint» for NRK Super og slikt, det har blitt spilt inn i Stockholm. Så han er vant til at jeg plutselig er borte i to uker. Så er vi bare mer sammen igjen etterpå. Jeg tror det går fint for ham, for vi er mye sammen når vi først er sammen.

Lilleheie og eks-kona skilte seg i 2014, men har et bra forhold og fordeler omsorgen så godt de kan.

MOTIVERT GJENG: 14 kjendiser deltok fra start av i serien «Kompani Lauritzen». Bak fra venstre: Raymond Kvisvik, Lise Karlsnes, Henrik Thodesen, Øyvind «Vinni» Sauvik, Abiel Tesfai, Emil Solli-Tangen, Desta Marie Beeder, Siri Kristiansen og Marte Bratberg. Foran fra venstre: Izabell, Lasse «Lazz» Jensen, Wanda Mashadi, Vita Mashadi og Håvard Lilleheie. Foto: Matti Bernitz Pedersen / TV 2

– Nils er vant til å være hos moren sin annenhver uke. Noen ganger er han litt lenger hos meg om hun er borte og motsatt. Det er på en måte det livet han kjenner.

Det var Dagbladet som i januar i år viste det første offentlige bildet av Lilleheie med sin nye samboer, da Liodden var nominert til prisen Årets morsomste på nett under «Humorprisen» og han var med henne som støtte. Da hadde de allerede vært sammen i flere år.

les også Dramatiske scener i «Kompani Lauritzen»: – Nummeret før det smalt skikkelig

– Vil det si at dere forsøkte å holde forholdet hemmelig ganske lenge?

– Ha ha, nei, det har egentlig ikke vært noe tema. Jeg har holdt på med Barne-TV og hun har holdt på med sine ting. Jeg ble med under «Humorprisen» fordi hun var nominert, det var naturlig å være der. Jeg har bare levd et helt vanlig liv, og har bare ikke fremmet dette aktivt. Jeg har heller ikke gjort noe for å holde forholdet skjult, vi har bare levd våre egne liv - som folk flest gjør.

Gjennom en lang karriere har «Kompani Lauritzen»-deltageren opplevd mang en overskrift, både når det gjelder diverse TV-stunts, men også på det private plan - deriblant skilsmissen i 2014.

– Det er bare en del av dette livet, og det har aldri vært noe stort problem for meg. Jeg gjorde «Manshow» fra 2006 til 2009, som var såpass friskt. Etter det er det ikke så mye som biter. Jeg vet ikke om selvhøytidelighet er noe konstant eller om det forandrer seg, men jeg opplever at det er mindre som går inn på meg nå enn før.

For:

– Jeg blir matt av å tenke på alt jeg har gjort, men ikke av det faktumet at noen skrev om skilsmissen min den gang.

FANT LYKKEN: Eyvind Hellstrøm og Håvard Lilleheies eks-kone Anita Rennan ble kjærester for noen år siden. Hellstrøm er dermed også reservepappa for Lilleheies sønn, Nils. Foto: Line Møller

I 2018 skrev VG at TV-kokk Eyvind Hellstrøm hadde med seg sin nye kjæreste på Gullruten i Bergen. Kjæresten er ingen ringere enn Anita Rennan, Håvard Lilleheies eks-kone. Og ifølge Lilleheie, er det fint å ha Hellstrøm som en form for reservepappa for sønnen Nils.

– Jeg tror de har det helt fint sammen, det er i hvert fall mitt inntrykk. Nils har det fint med Eyvind. Det går veldig bra det, altså, og koselig at Eyvind har blitt glad i Nils også, sier den profilerte «Kompani Lauritzen»-deltageren til VG.

Publisert: 18.04.20 kl. 08:40

Les også

Fra andre aviser