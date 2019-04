KONGELIG: Storhertuginne Josephine-Charlotte og storhertug Jean av Luxembourg i bryllupet til kronprins Haakon og Mette-Marit i 2001. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Storhertug Jean av Luxembourg er død

Tidligere storhertug Jean som regjerte i Luxembourg fra 1964 til 2000, er gått bort. Han ble 98 år gammel.

Storhertug Henri av Luxembourg opplyser tirsdag morgen at hans far Jean er gått bort. I meldingen står det at den tidligere storhertugen sovnet stille inn omgitt av familiens kjærlighet.

Jean ble innlagt på sykehus i forrige uke med en infeksjon i lungene, men helsen han skal ha forverret seg over helgen ifølge Delano.

TRE GENERASJONER: Storhertug Jean omgitt av sønnen Henri (t.h.) og sønnesønnen Guillaume (t.v.) i anledning 90-årsdagen i januar 2011. Foto: CHRISTOPHE KARABA / EPA

Ifølge Store norske leksikon overtok Jean tronen da moren, storhertuginne Charlotte, abdiserte til hans fordel. Selv abdiserte Jean til fordel for eldstesønnen Henri i 2000.

Storhertug Jean giftet seg med prinsesse Joséphine-Charlotte, datter av Leopold 3 av Belgia og dronning Astrid, i 1953, og paret har fem barn.

Luxembourg, som er omtrent på størrelse med Vestfold, er et storhertugdømme med storhertugen som statsoverhode og et parlamentarisk demokrati.

Jean ble født født 5. januar 1921.

