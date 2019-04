GOD STEMNING; Ivanka Trump fant tonen med de kvinnelige kakaoentreprenørene i Adzope på Elfenbenskysten onsdag. Foto: LUC GNAGO / Reuters

Her danser Ivanka Trump i Etiopia

Ivanka Trump (37) er på offisielt besøk i Afrika i forbindelse med sitt nye kvinnefond.

Nå nettopp







Ivanka, som jobber som rådgiver i Det hvite hus under sin fars regjering, landet i Etiopia søndag for et fire dager langt opphold.

Onsdag besøkte 37-åringen en kakaofarm i Adzope på Elfenbenskysten, der hun slapp nyheten om at fondet donerer over 16 millioner kroner for å bedre kvinnenes kår i bransjen.

Ut fra bildene å dømme, ble visitten av det lystige slaget. Trump tok smilende imot fargerike stoff fra de lokale kvinnene, og hun kastet seg villig ut i etiopisk dans.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FØRTE AN: Denne etiopiske kvinnen viste Ivanka Trump dansetrinnene. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

I et eget klipp på Twitter poster Ivanka selv video som viser at hun klapper og svinger seg.

«Utrolig å besøke a kakaofarm der kvinnene dominerer!», skriver hun og legger til at donasjonen skjer via utviklingsetaten USAID og World Cocoa Foundation.

(Artikkelen fortsetter under posten)

President Donald Trump bevilget nylig i budsjettforslaget for neste år over 800 millioner kroner til det globalt kvinnefondet som datteren og en annen seniorrådgiver skal ha ansvaret for.

Programmet Women's Global Development and Prosperity Initiative har som mål å hjelpe 50 millioner kvinner i utviklingsland til å skaffe seg bedre økonomiske kår over de neste seks årene.

les også Betaler nesten 130.000 kroner i måneden i husleie

Hensikten er også at programmet skal koordinere eksisterende programmer og utvikle nye programmer som skal hjelpe kvinner til å skaffe seg arbeidstrening, gi økonomisk støtte, juridisk hjelp og rådgivning.

Ivanka: – Det er et spesielt sted i helvete for dem som jakter på barn

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KORT OPPHOLD: Ivanka landet i Etiopia søndag og reiser hjem til USA torsdag. Foto: Luc Gnago / Reuters

Ivanka Trump har alltid omtalt seg selv som en kvinneforkjemper, selv om hun har måttet tåle mye kritikk for alt fra luksusstil til omstridt e-postbruk. Hun har imidlertid i motesetning til sin far valgt mindre kontroversielle fokusområder.

Ivanka Trump: – Gi pappa en sjanse

les også Tok pappas plass i G20-forhandlinger

President Donald Trump er svært stolt av datteren, og hyller henne ofte. Han har blant annet uttalt til The Atlantic:

– Hvis hun noensinne skulle ønske å kaste seg ut i presidentkampen, tror jeg det ville blitt veldig, veldig vanskelig å slå henne.

Fikk du med deg? Ivanka Trump hisset på seg naboene

PYNTES: En etiopisk kvinne knytter det fargerike plagget rundt Ivanka Trumps midje. Foto: LUC GNAGO /Reuters

Publisert: 17.04.19 kl. 21:42