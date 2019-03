RYKTER: Ryktene har sirkulert om Idris Elba er mannen som skal erstatte Daniel Craig som James Bond. Foto: Isabel Infantes / Pa Photos og Amy Sussman / AFP.

Judi Dench om Idris Elba: – Han ville blitt en glimrende Bond

Men Idris Elba har avvist ryktene om at han skal ta over som den neste James Bond.

I et nytt intervju med The Telegraph støtter skuespiller Judi Dench (84) ideen om at Idris Elba (46) skal ta over den nye rollen som agenten James Bond.

Ifølge Huffington Post har ryktene sirkulert i årevis om at Idris Elba er mannen som skal erstatte Daniel Craig (51) - og bli den første svarte 007. På spørsmål fra The Telegraph om hva Judi Dench tenker om Idris Elba som den nye James Bond, svarer hun:

– Jeg tror han ville blitt en glimrende Bond.

Skuespilleren har selv spilt i James Bond-filmene, men karakteren hennes døde under filmen «Skyfall» som kom ut i 2012.

Idris Elba har tidligere avvist ryktene om at han skal ta over som den nye 007-agenten. I august i fjor fikk han spørsmål fra en reporter som spurte om han var den neste Bond - hvor han til det svarte «Nei».

Tilbudt én milliard kroner

Etter innspillingen av «Spectre»-filmen, sa skuespiller Daniel Craig at han heller ville «kutte håndleddene sine» enn å spille i nok en ny «James Bond»-film. Craig ble senere tilbudt over én milliard kroner for å gjøre to James Bond filmer til.

– Jeg vil ikke unnskylde det, men det var to dager etter den siste filminnspillingen og jeg ble spurt om jeg ville gjøre en film til, sa Craig etter intervjuet i 2015.

Den neste «James Bond»-filmen spilles delvis inn i Norge. Filmen har fått prosjekttittelen «B25», som spiller på at det er den 25. filmen i rekken om den britiske agenten.

Rollelisten er ikke klar for Bond-filmen, men det vi vet er at Craig skal spille rollen som James Bond. Dette bekreftet skuespilleren på et intervju med Stephen Colbert i august 2017.

Innspillingen av filmscenene som foregår i Hakadal i Nittedal kommune startet 25. mars og skal etter planen foregå til 2. april.

Craig tok over sin første James Bond-rolle da han spilte i filmen «Casino Royale» i 2006.

