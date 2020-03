LYKKELIG FAMILIE: Mimir Kristjansson og samboer Matilde Holdhus priser seg lykkelige over at datteren Ásta kjente igjen pappa da han kom hjem fra «Farmen kjendis». Foto: Fredrik Refvem

Mimir Kristjansson om lengselen etter datteren: – Redd for at hun skulle glemme meg

«Farmen kjendis»-deltagerens samboer fikk advarsel av TV 2-psykologen. – Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ha lave forventninger, sier hun. Heldigvis hadde de ingenting å frykte.

Vinterens «Farmen kjendis» er snart over. Søndag kveld er det nemlig klart for semifinale og finale, der Mimir Kristjansson (33), Erik Alfred Tesaker (40) og Mia Gundersen (58) skal kjempe seg imellom om å ta seg helt til topps i programmet.

Sammen med samboeren Matilde Holdhus (34) har Kristjansson datteren Ásta (snart 3). «Farmen kjendis» ble spilt inn i fjor sommer, og på det tidspunktet var Ásta dermed nettopp fylt to år.

Til VG legger ikke 33-åringen skjul på at det aller verste med innspillingen var å være så lenge borte fra datteren.

– Hun var i en alder der barna forandrer seg veldig. Jeg tenkte «Hvem er hun» når jeg kommer ut igjen. Da jeg gikk inn i «Farmen kjendis» kunne hun snakke litt, men ikke helt, forteller han.

Underveis i «Farmen kjendis» fikk de gjenværende deltagerne brev fra sine kjente og kjære. Og for Rødt-politiker Kristjansson gjorde brevet fra samboeren sterkt inntrykk.

– Hun la med et avtrykk av hånda til datteren min, som var noe de hadde laget i barnehagen. Hånda var så utrolig mye større enn det jeg husket den som. De tingene der var ganske ille.

OPPSLUKT: Mimir Kristjansson har aldri tidligere vært borte fra datteren så lenge som i seks uker, og legger ikke skjul på at det var godt å se den lille jenta igjen. Foto: Fredrik Refvem

Han legger ikke skjul på at han på det tidspunktet slet med å holde tårene tilbake.

– Jeg klarte å holde det tilbake, men det som nesten fikk meg utfor kanten var en hit fra Anita Hegerland, som hun ofte sang der inne. Sangen handler om en jente som savner pappaen sin - ute på havet. Jeg måtte bare be henne om å slutte å synge den sangen. Det var veldig fint altså, men akkurat på slutten der ble det alt for tøft for meg.

For det var spesielt én ting «Farmen kjendis»-deltageren var redd for da han reiste bort fra familien.

– Når man drar bort potensielt såpass lenge og Ásta var så liten, ble jeg redd for at hun skulle glemme meg. At det skulle ta tid før hun åpnet seg opp for meg igjen når jeg kom hjem.

VIL VINNE: Mimir Kristjansson er én av tre gjenværende i finaleprogrammet av «Farmen kjendis». Foto: Alex Oliver Iversen, TV 2

Kristjansson husker det som en ganske rar følelse.

– Jeg har aldri vært så lenge borte fra henne verken før eller etter. Hun har sett «Farmen kjendis» med oss og kaller programmet for «Pappa på bondegård». Hun er forelsket i Triana Iglesias. Hver gang hun ser, spør hun om Triana er tilbake fra sykehuset, sier han med et smil.

«Paradise Hotel»-deltager Triana Iglesias (38) ble alvorlig skadet etter å ha falt av en hest tidlig i innspillingen. 38-åringen måtte trekke seg fra programmet.

VG har også vært i kontakt med kjæresten Matilde, som er klar på at det var godt endelig å få samboeren hjem.

– Jeg snakket med «Farmen»-psykologen underveis, som sa at vi måtte ha lave forventninger til ham når han kom hjem. At han kom til å være helt omtåket, men det gikk ganske kort tid til han kom til seg selv, forteller Holdhus, som registrerte visse forandringer hos «Farmen kjendis»-deltageren.

– Han var plutselig redd for biler, og fikk ofte vondt i magen når han spiste «normal» mat igjen. Alt gikk litt for fort for ham.

Ifølge Mimir Kristjanssons kjæreste fikk hun beskjed av «Farmen kjendis»-psykologen at hun måtte forberede seg på det verste i forbindelse med samboerens hjemkomst.

– Jeg måtte regne med at datteren vår ikke ville kjenne ham igjen, at hun ikke kom til å bli glad når hun så ham og slikt. Men hun ble bare så utrolig glad, og det var så koselig at du aner ikke, sier hun til VG.

Publisert: 29.03.20 kl. 09:52

