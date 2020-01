I SORG: Dwayne «The Rock» Johnson mistet sin far denne uken. Foto: DAVID SWANSON / EPA

The Rock med rørende hyllest til sin avdøde far

Dwayne «The Rock» Johnson har brutt tausheten etter at hans far, frisportlegenden Rocky Johnson, brått døde onsdag.

Johnson ble 75 år gammel. The Rock var bare en av mange som ble overrumplet over bortgangen, ifølge TMZ.

«Du ble revet fra meg så fort, uten forvarsel. Borte på et øyeblikk, kommer ikke tilbake. Jeg har det vondt», skriver The Rock på Instagram.

The Rock, som også tok sitt kallenavn fra faren som på sin side ble kalt Soulman, har i hele sin karriere takket faren for å ha formet han som menneske.

«Alltid min helt. Gutten du oppdro til alltid å være stolt av vår kultur og stolt av hvem og hva jeg er», skriver The Rock.

FRIBRYTER: Rocky Johnson var en legende innen fribryter-miljøet i USA. Foto: WWE

Rocky Johnson ble innlemmet i WWE Hall of Fame i 2008 – av sin sønn. The Rock på sin side ga opp wrestling-karrieren og ble i stedet en svært populær skuespiller, ikke minst kjent for sine roller i «Fast & Furious»-filmene.

