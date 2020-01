MANAGER: Erland Bakke, her fotografert i 2017. Foto: Therese Alice Sanne

Manager Erland Bakke inngikk forlik etter metoo-bråk: Får beklagelse

I høst gikk manager Erland Bakke (39) til sak mot en kvinne han mente hadde ærekrenket ham. Nå har de inngått forlik.

Det bekrefter begge partene overfor VG. Nettavisen omtalte saken først.

Ordlyden i forliket er slik:

«NN beklager de uheldige karakteristikker hun har fremsatt i sosiale medier mot Erland Bakke i løpet av 2019.

Dersom disse uttalelsene har skadet Bakke sitt omdømme, beklager hun dette.

Hun bekrefter også at Erland Bakke ikke har truet henne til taushet når det gjelder debatten knyttet til metoo.»

Manageren gikk i høst til sak mot kvinnen, fordi hun ifølge ham kom med ærekrenkende påstander om Bakke. Bakgrunnen for saken er uttalelser kvinnen kom med i forbindelse med, og i kjølvannet av, anklagene mot komiker Ørjan Burøe. Bakke var tidligere Burøes manager.

Erland Bakke sier de har hatt en ryddig prosess i forliksrådet, men at saken burde og kunne vært unngått.

– Det ble betydelig støy rundt flere av påstandene som nå er beklaget. Mange medier og podkaster valgte å referere til disse påstandene. Dette medførte mange trusler og svært negative kommentarer til meg, sier han til VG.

Han påpeker at trykket etter hvert ble så omfattende at han ville rydde opp.

– Det var behov for å sørge for at det ikke lenger hersket noen tvil om hva jeg hadde gjort knyttet til #metoo-anklager mot en klient i 2019.

PROFILERT MANAGER: Erland Bakke i forbindelse med et intervju med hans klient John Arne Riise. Foto: Braastad, Jørgen

Bakke legger til:

– Jeg håper også gårsdagens forlik kan virke preventivt for podkast-drivere og alle de som velger å bruke anonyme sosiale medier som Jodel og Kvinneguiden til å rette usanne rykter, hets og andre nedsettende kommentarer om andre.

Kvinnens advokatfullmektig, Hilde Firman Fjellså, skriver følgende i en uttalelse til VG:

«Jeg bekrefter at det er inngått forlik som går ut på at min klient har beklaget enkelte utsagn. Hun hadde ikke noe ønske om å gå gjennom en større prosess i tingretten, og er fornøyd med et forlik».

Som VG tidligere har skrevet, mottok kvinnen et brev fra advokat John Christian Elden i februar 2019. Den gangen uttalte hun til VG at hun «definitivt opplevde dette som et forsøk på å true meg til taushet», noe hun altså nå går tilbake på.

Kvinnen bekreftet den gangen at hun informerte Sigrid Bonde Tusvik om brevet. Dette ble snakket om i podkasten «Tusvik og Tønne», noe VG også omtalte.

Publisert: 24.01.20 kl. 16:34

