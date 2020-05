INFLUENCERKRIG: Mads Hansen går kraftig ut på Instagram. Han vil donere penger til veldedighet om folk slutter å følge Carl Aksel Jansen og Mario Riera. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mads Hansen i ny «influencerkrig»: Betaler for hver følger realitydeltagerne mister

Mads Hansen er lei av at realitydeltagere som Mario Riera og Carl Aksel Jansen ikke følger coronareglene. Nå blar Hansen opp for hver person som avfølger realityprofilene.

– Jeg håper det blir dyrt for ham, sier Jansen til VG.

I en post på Instagram skriver Mads Hansen:

«Ok, her er greia. Jeg er drittlei av influencere og realitydeltagere som gjør dumme ting, setter Instagram-kontoen sin til privat – og dermed tvinger folk til å følge dem».

Hansen har den siste tiden gått til angrep på influencere som har brutt myndighetenes smittevernråd under coronapandemien.

De siste ukene har det stormet rundt Mario Riera. Han skal flere ganger ha blitt observert på fest, selv etter at han beklaget at han bryter corona-restriksjonene.

Nå skal Mads Hansen donere én krone til et veldedig formål for hver person som avfølger Mario Riera og Carl Aksel Jansen ut mai måned.

– Flere har kastet seg på og er med å donere, sier Hansen til VG.

Han sier det er bra at han får donert penger og at to han mener er dårlige forbilder når ut til færre følgere.

Anklaget for å kjøpe følgere

Etter at Mads Hansen startet kampanjen, har Carl Aksel Jansen blitt anklaget for å kjøpe følgere.

– Det latterligste jeg har hørt. Hvorfor skulle jeg gjort det, sier Carl Aksel til VG.

Han sier at han våknet opp til mange utenlandske følgere.

– Kan være at Mads har gått inn å kjøpt følgere til meg. Jeg ville aldri kjøpt folk, sier Jansen.

– Hva slags tilbakemeldinger får du?

– Jeg får meldinger fra fans av Mads om hvor tulling jeg er. Folk får bare hetse, bryr meg ikke så mye. Jeg har et liv utenfor insta, sier han og legger til:

– Heldigvis er det ikke bare negative tilbakemeldinger.

Donerer penger

I posten skriver Mads Hansen at han vil donere penger til veldedighet. Én krone for hver følger som profilene mister. Flere andre skal ha blitt med på donasjonene, ifølge profilen selv.

En innsamlingsaksjon som er blitt opprettet av Mads Hansen har fått inn flere tusen kroner det siste døgnet.

– Stolt av Mads

Det er Rett Fram Opplevelser som pengene skal gå til. En organisasjon som hjelper vanskeligstilte familier. Leder, Ronny Johnsen, er glad for pengene.

– Hansen har støttet oss i mange år. Disse pengene kommer godt med da det har vært tøft for oss økonomisk i coronatiden. Denne oppmerksomheten er nyttig for oss, sier Johnsen.

For ordens skyld. Mads Hansen er en profil i VGTV og har en podkast i VG. Mario Riera har ikke svart på VGs henvendelser

Publisert: 07.05.20 kl. 11:57

