UTE AV SYKEHUSET: Terje Schrøder er ute av sykehuset, hjemme igjen og i full gang med opptrening etter hjerneslaget for to uker siden. Foto: Trond Solberg

Rammet av hjerneslag – gjennomfører sommershow

For to uker siden ble Terje Schrøder fra gruppen Great Garlic Girls rammet av hjerneslag. -Det var som om lynet slo ned og jeg klarte ikke å gjøre rede for meg. I løpet av tre minutter var jeg i en ambulanse på vei til Ullevål sykehus.

Det forteller den kjente dragartisten til VG.

– Nå tar jeg en dag av gangen og får de medisinene jeg må ta. Det er plutselig et helt annet tempo, fortsetter Schrøder.

Det har florert en rekke rykter og usikkerhet rundt Terjes sykdom og gruppens fremtid som følge av denne hendelsen. Ikke minst når det gjelder Great Garlic Girls show «Pride» som har premiere torsdag 20. juni på Victoria Teater

– The show must go on. Jeg trener hver dag, det blir premiere og det blir show, slår Terje Schrøder fast.

Han har vært innlagt på Ullevål sykehus i de to ukene som har gått siden han ble rammet av hjerneslaget. Men nå er han hjemme igjen.

GREAT GARLIC GIRLS ANNO 2019: Terje Schrøder i midten er den eneste som er igjen av gruppens opprinnelige besetning.

– Jeg satt i et produksjons møte da det plutselig sa pang. Jeg grep fatt i en kollega med den ene hånden. Den andre var blitt lam og jeg klarte ikke å gjøre rede for meg. Ene halvparten av ansiktet var også lammet. Men heldigvis fikk jeg tilbake følelsen både i ansiktet og armen i løpet av det første døgnet.

Terje Schrøder legger ikke skjul på at det som skjedde har gjort et dypt inntrykk på han.

– Jeg var borte kanskje 15 sekunder. Det gikk så fort at de rundt meg ikke skjønte det med en gang. Det var virkelig en vekker. Det kom av høyt blodtrykk som jeg har gått med over tid, uten at jeg var klar over det, forsetter Terje Schrøder.

Han presiserer at beslutningen om ikke å utsette eller kansellere premieren på Great Garlic Girl -showet på Victoria Teater i Oslo, er tatt i samråd med leger.

– Jeg går på medisiner, jeg trener – både med forskjellige danseprøver til showet og løper rundt Sognsvann til jeg ikke orker mer. Det blir også en del balansetrening, men der har jo jeg en stor fordel som har gått med høyhæla sko i nesten 40 år.

