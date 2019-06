FIKK SØNN: Caroline Grane, kjent fra «Svenske Hollywood-fruene», fikk en sønn i starten av juni. Foto: Susanne Kindt/TV3

Hollywood-frue har blitt mamma

Caroline Grane (41) fikk endelig sitt første barn etter å ha forsøkt å bli gravid i fem år.

Mindre enn 10 minutter siden







I slutten av mai avslørte Hollywood-fruen at hun endelig hadde lyktes i å bli gravid.

– Jeg er så glad. Mange av mine venninner kan ikke få barn lenger. Problemet med min generasjon kvinner er at alle gjør alt for karrieren, og så plutselig har årene gått – og så er det for sent, sa en høygravid Grane til svenske Aftonbladet.

Tirsdag avslørte realitystjernen på Instagram at hun fødte for fem dager siden.

Ifølge Aftonbladet har 41-åringen fått en sønn. Grane har tidligere fortalt at hun ikke lenger er sammen med barnefaren, og hun har ikke villet avsløre hvem han er.

– Pappaen er jeg dessverre ikke sammen med, men jeg vil at han og barnet skal ha et godt forhold til hverandre. Selvfølgelig skulle jeg ønske at det hadde fungert mellom ham og meg, men sånn gikk det ikke, fortalte eiendomsmegleren og yogainstruktøren.

les også Slik ble de svenske Hollywood-fruer

Grane ble et kjent navn for reality-fans da hun i 2015 ble det nye tilskuddet i «Svenske Hollywood-fruer, hvor blant andre «Farmen kjendis»-aktuelle Gunilla Persson og Maria Montazami har vist frem sitt glamorøse liv.

41-åringen har foreløpig ikke avslørt navnet på den nyfødte, men fortalte til Aftonbladet at hun ville bestemme seg for navn når sønnen ble født.

– Jeg får se når han kommer ut hva det er for noe, jeg tror man kjenner det da, sa hun.

Publisert: 12.06.19 kl. 13:01