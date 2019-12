Silje Nordnes om å slutte i P3morgen: – Det har føltes riktig

Etter ti år er det over for P3morgen. Nå forteller Silje, Ronny og Markus om hvorfor de gir seg, hva de skal nå, minnene som sitter igjen – og hva som fikk Ronny til å forlate studio i sinne, to ganger.

Nå nettopp

«Faen Markus, jeg hater deg ... men så utrolig god radio».

