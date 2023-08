I SORG: Priscilla Presley ante at noe var galt med datteren Lisa Marie i dagene før datteren gikk bort, forteller hun i et ferskt intervju med The Hollywood Reporter.

Priscilla Presley om datterens død: − Visste noe var galt

Priscilla Presley (78) hadde en mistanke om at ikke alt var som det burde være rett før datteren Lisa Marie Presley (54) døde i januar i år.

Det forteller hun i et ferskt intervju med The Hollywood Reporter i forbindelse med Sofia Coppolas film om henne, «Priscilla» – basert på hennes memoarer «Elvis And Me» – som har premiere under Venice Film Festival i starten av september.

– Jeg visste at noe var galt, sier Priscilla Presley om dagene før datterens død.

Uttalelsen er basert på det siste møtet som mor og datter fikk. De hadde bestilt en drink på Chateau Marmont for å feire Austin Butlers Golden Globe-pris i Baz Luhrmanns «Elvis» da Priscilla så at Lisa Marie ikke hadde det bra.

Les også Lisa Marie Presley (54) er død Artisten Lisa Marie Presley (54) er død. – Lisa, jenta mi, jeg er så lei meg, skriver skuespiller John Travolta.

– Hun sa: «Mamma, jeg har skikkelig vondt i magen». Vi reiste oss umiddelbart og dro, forteller hun.

To dager senere ble Priscilla Presley oppringt av Lisa Maries eksmann, Danny Keough, som fortalte henne at datteren var på sykehus.

– Jeg løp til bilen med en gang, men hun var allerede borte. Jeg kan ennå ikke tro det. Dette ønsker jeg ingen mor å oppleve, sier Presley.

MOR OG DATTER: Her er Priscilla Presley (til høyre) og datteren Lisa Marie i 2006.

Les også Lisa Marie Presley: Forbruk på 910.000 kroner i måneden Lisa Marie Presley slet med å holde orden på økonomien før sin død.

Priscilla Presley forteller også at kvinnen bak filmen, Sofia Coppola – med en Oscar hjemme på peishylla for manuset til «Lost In Translation» – var den rette til å lage film ut av selvbiografien hennes. Årsaken er at begge familier gjennom hele livet har vært opptatt av å verne om privatlivet, samtidig som de har tilhørt det absolutt øverste sjiktet av Hollywoods filmindustri.

Sofia Coppola er datter av den legendariske filmregissøren Francis Ford Coppola.

Lisa Marie Presley døde av hjertestans den 12. januar i år.

Her er hun sammen med mor under Golden Globe-utdelingen bare to dager i forveien: