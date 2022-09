Slik er det medisinske apparatet rundt dronningen

Dronning Elizabeth blir nå tatt vare på av en rekke leger på Balmoral-slottet i Skottland.

Det er på hennes favorittsted hun nå får oppfølging etter at det torsdag ettermiddag ble kjent at helsetilstanden hennes er svært dårlig:

«Etter ytterligere evaluering i morges, er dronningens leger bekymret for Hennes Majestets helse og har anbefalt at hun forblir under medisinsk tilsyn», står det i uttalelsen fra slottet.

BBCs medisinske korrespondent Fergus Walsh mener det er uvanlig at en uttalelsen går så langt som å si at legene er bekymret.

Han understreket også at det er verdt å merke seg alvoret i situasjonen når hele familien haster til Skottland for å være med henne.

Det at uttalelsen bemerker at dronningen er komfortabel, men ikke blir sendt til sykehus, er også talende om alvoret i situasjonen, mener korrespondenten.

Kongehuset har sitt eget team av medisinere, som er på vakt 24 timer i døgnet. De ledes av Sir Huw Thomas, leder av legestaben og livlege til dronningen – en tittel som dateres tilbake til 1557, skriver den britiske avisen The Guardian.

Thomas har vært en del av teamet av kongelige leger i 16 år og ble dronningens personlige lege i 2014.

Gjennom hele hennes regjeringstid har hun hatt leger rundt, og enda mer de siste årene da hun har blitt eldre og opplevd perioder med å være uvel.

OPPEGÅENDE: Senest på tirsdag var dronningen avbildet på Balmoral, da hun hadde audiens med den nye statsministeren Liz Truss.

Thomas mottok en ridderskap i 2021-nyårsutmerkelsen, og ble utnevnt til ridderkommandør av den kongelige viktorianske orden (KCVO) – en personlig gave fra monarken.

Da han mottok denne ordenen, sa han i et intervju med Imperial College London, fortalte han at det hadde vært noen travle år i rollen, og la til at han følte seg «veldig takknemlig for å ha blitt anerkjent for min tjeneste så langt.»

Rollen som livlege er ikke på heltid og har ikke faste timer eller økter men Thomas er tilgjengelig når det trengs, skriver avisen videre.

Men selv uten kongelige behov, er han på ingen måte arbeidsløs:

Thomas jobber ved King Edward VIIs sykehus (det private sykehuset i Marylebone som ofte brukes av medlemmer av kongefamilien, inkludert avdøde prins Philip) og St. Marys sykehus.

BALMORAL: Dronning Elizabeth (gul drakt) med den amerikanske presidenten Dwight. D. Eisenhower i 1959. BALMORAL: Dronning Elizabeth med ektemannen prins Philip i 1972. BALMORAL: Dronningen sammen med ektemannen Prins Philip i 1976.

Han er i tillegg professor i gastrointestinal genetikk ved Imperial College London og direktør for Family Cancer Clinic ved St Mark’s hospital i Harrow, nordvest i London.

Thomas har også vært med på fødselen av flere kongelige, og var en del av teamet som passet på hertuginnen av Cambridge da hun fødte datteren Charlotte i 2015 og yngste sønn, Louis, i 2018.