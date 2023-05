PAPPA: Skuespilleren Robert De Niro har blitt far til sitt syvende barn.

Robert De Niro (79) har fått sitt syvende barn

Skuespilleren Robert De Niro avslørte nylig at han var blitt far til sitt syvende barn – i en alder av 79.

Robert De Niro ble nylig intervjuet at magasinet ET Cananda om sin kommende film «About My Father». I dette intervjuet ville journalisten høre om De Niros tanker om papparollen, og sa til De Niro «jeg vet du har seks barn».

– Syv faktisk, jeg fikk nettopp et barn, avslørte han.

De Niro har vært gift flere ganger, og har to barn med sin første kone, to barn med sin andre kone, og to barn med en tidligere kjæreste. Hvem som er moren til nykommeren er fortsatt usikkert.

De Niro sier til magasinet at han ikke anser seg selv som en «kul pappa».

«Jeg er ok», sier han. Han forteller at barna noen ganger er uenige med han, men at de er respektfulle. De Niro sier at han likevel må være streng noen ganger.

Den amerikanske skuespilleren er blant annet kjent fra sin sentrale rolle som unge «Vito Corleone» i filmen «Gudfaren 2».