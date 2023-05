Prinsesse Ingrid Alexandra er russ i år.

Prinsesse Ingrid Alexandra får fri på 17. mai: − Feirer russetiden

Prinsesse Ingrid Alexandras får fri fra vinke-plikter på 17. mai i år, opplyser Kongehuset.

– Prinsesse Ingrid Alexandra er i år avgangselev ved Elvebakken videregående skole og feirer russetiden sammen med sitt kull. Prinsessen har derfor ikke noe offisielt program denne dagen, opplyser Kongehuset.

I april offentliggjorde Kongehuset bilder av prinsessen i russedress, sammen med en hilsen fra prinsessen til sine medruss.

– I russetiden er det viktig å huske på de som har opplevd utestengelse, mobbing eller de som av ulike grunner ikke har klart å fullføre videregående skole. Derfor håper jeg at alle husker på at det ikke er for sent å bli kjent med nye mennesker.

Mens prinsessen får fri på nasjonaldagen for å feire, skal resten av kongefamilien vinke og hilse.

Kronprinsfamilien hilse barnetoget i Asker fra trappen på Skaugum fra klokken 08.15 på nasjonaldagen, og tradisjonen tro hilser Kongefamilien barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen fra klokken 10.30.

Mandag denne uken ble kongen innlagt på sykehus med infeksjon. Onsdag opplyste Kongehuset at kong Harald ble sykmeldt ut uken.

Under gatelagskampen i Asker onsdag, forteller kronprins Haakon at kongen vil bli på sykehus noen dager til.

– Vi er glade for at kongen er på bedringens vei, sa kronprinsen.

– Jeg tror han selv absolutt håper å være tilbake til 17. mai, men vi må følge legenes anbefalinger og ta den tiden det tar.