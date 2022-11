DEBUTERTE SOM SANGER: Maud Angelica Behn sier hun valgte Dandy fordi det var en veldig kul karakter, og at det var mye med karakteren som minte henne om hennes far, Ari Behn.

Maud Angelica Behn: − Gråt under masken

Maud Angelica Behn forteller om hyllesten til sin far og hemmelighetsholdet i «Maskorama» – og om kong Haralds engasjement i gjetteleken.

– Jeg vet ikke helt hva som trakk meg til Dandy, men jeg syntes det var en veldig kul karakter. Den minte meg om faren min med hvordan pappa var veldig seg selv, og trygg i sin femininitet, og hadde et lurt smil.

Det sier Maud Angelica Behn (19) i søndagens «Maskorama»-podkast på NRK.

Før masken falt lørdag kveld var detektiv Jan Thomas helt sikker på at Behn var karakteren Dandy.

– I hintene her er det så mye som minner om denne personens far som jeg elsket veldig veldig høyt, sa han i programmet.

I podkasten forteller Behn at Jan Thomas er veldig nær familien hennes, og at det var veldig rørende at han gjettet henne, og at pappaen hennes i den forbindelse ble nevnt. Ari Behn døde 47 år gammel, etter at han tok sitt eget liv julen 2019.

– Jeg «legit» gråt under masken, jeg var så rørt. Det var så rørende at det minte om pappa.

I det første programmet ble det spekulert i om det var en mann eller kvinne som skjulte seg bak masken, noe Behn synes er veldig gøy.

– Jeg synes det er veldig kult det der med å bøye kjønnsroller, med at folk liksom kan være helt seg selv og kunne gå i hva man har lyst til. Der synes jeg Dandy var en så kul karakter.

– Og jeg syntes det var kult at jeg, en kvinne, kunne være en tradisjonell, maskulin karakter.

Hun sier også at Dandy gjennom programmene blir mer stolt og trygg i seg selv – noe hun selv kjente veldig på.

SKJULTE DELTAGELSEN: Bare dager ette premieren av «Maskorama» ble Maud Angelica med på førpremieren til søster Leahs TV-serie «Powerwomen». Maud sier det var spesielt vanskelig å holde deltagelsen skjult for søstrene.

Behn debuterte nylig med kunstutstilling, og har tidligere gitt ut bok. Nå har hun altså også debutert som sanger.

Søndag postet Behn et Instagraminnlegg hvor hun oppsummerte reisen - og samtidig oppfordrer følgerne til å høre på podkastepisoden.

«Det har vært SÅÅÅÅ nervewracking og fantastisk! Det er nok det sykeste jeg har opplevd! Jeg var så redd, men jeg er så stolt av meg selv for å tørre det» skriver hun blant annet.

Under innlegget har hennes mor, prinsesse Märtha Louise kommentert at hun er «så stolt» av datteren og hennes talenter.

«Gratulerer med strålende debut som sanger. Dandy var en helt perfekt karakter med tanke på pappa og hyllesten til han» skriver hun.

Kongen er med på gjetteleken

Maud forteller i podkasten at hun er veldig dårlig på å lyve, og at det har vært vanskelig å holde på hemmeligheten. Det var spesielt vanskelig å ikke avsløre noe for hennes søstre, Leah Isadora og Emma Tallulah.

– Søstrene mine var veldig på at det var meg. Og det er ganske vanskelig å holde det skjult når jeg bor med dem. De begge hadde sett på TikTok, og Emma hvisket Emma meg i øret, «er du med i Maskorama». Hun trodde ikke på meg, men jeg klarte å si nei.

I «Maskorama»-podkasten får Behn spørsmål fra en lytter om hva hun tror hennes bestefar, kong Harald, sier til at hun var med.

– Jeg tror han synes det er veldig gøy, jeg skal faktisk se han i dag, så jeg får se hva han tenker.

Ifølge Behn er kongeparet engasjert og med på gjetteleken i programmet.

– Sist gang jeg så bestemor og bestefar, for sånn en uke siden eller noe, sa de sånn til mamma, for de gjetter mamma hvert år, «jeg vet at du ikke er med». Han var sånn «å Märtha, jeg vet at du ikke er med på «Maskorama» for jeg hørte at det ikke var din stemme».

– Men han gjettet ikke meg, sier hun og ler.