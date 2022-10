Advarte juryen mot «She Said»-trailer

Fredag henstilte dommeren i den pågående rettssaken mot tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein (70) juryen om ikke å se traileren til den kommende «She Said»-filmen.

Det skriver Variety.

Hver eneste dag denne uken har dommer Lisa B. Lench minnet juryen om ikke å lese noe i mediene som handler om rettssaken de er en del av.

Men fredag ble Lench svært konkret i sin henstilling, da hun ba juryen om ikke å se traileren til den kommende filmen «She Said» som har kinopremiere 18. november.

«She Said» handler om de to New York Times-reporterne Jodi Kantor og Megan Twohey. De var blant de første som begynte å interessere seg for Harvey Weinstein – og som dermed var med på å sparke i gang både metoo-bevegelsen og etter hvert også Weinsteins fall.

140 ÅRS FENGSEL: Harvey Weinstein er tiltalt for 11 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep mot fem forskjellige kvinner.

Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein (70) soner allerede en dom på 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep i delstaten New York. Denne dommen har han anket.

I påvente av ankebehandling i New York, må Weinstein svare for andre beskyldninger, denne gangen i Los Angeles, der han i mange år regjerte som filmboss.

Rettssaken startet i Los Angeles County Superior Court mandag, og strafferammen er på 140 års fengsel. Weinstein er tiltalt for 11 tilfeller av voldtekter og seksuelle overgrep mot fem kvinner på forskjellige hoteller i Los Angeles-området mellom 2004 og 2013. Selv nekter han skyld og sier at all seksuell kontakt skjedde med samtykke.