STJERNE: Rapperen Tupac Shakur ble hedret i Hollywood onsdag.

Tupac Shakur hedret med stjerne på Walk of Fame – 26 år etter sin død

Rapperen Tupac Shakur ble bare 25 år gammel, men oppnådde legendestatus. – Jeg kunne ikke vært stoltere, sier søsteren.

Den unge rapperen ble skutt mens han satt i en bil i Las Vegas den 7. september 1996. Seks dager etterpå døde han av skadene, bare 25 år gammel.

Onsdag – 26 år etter hans tragiske død – ble vestkyst-rapperen hedret med en stjerne på legendariske Hollywood Walk of Fame Hollywood Walk of Fame Gaten som hedrer kjente personer er et landemerke i Los Angeles. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter, og bare et fåtall av disse ender opp med stjerne.i Los Angeles.

– Til tross for at hans karriere bare varte i fem år, er Tupac Shakur fortsatt en av de mest sammensatte og produktive artistene i sin generasjon, med over 75 millioner solgte album over, sa radioverten Big Boy da han åpnet seremonien, skriver Billboard.

Til tross for at Tupac bare ble 25 år gammel rakk han å bli nominert til Grammy hele seks ganger. Han er en av bare 13 rappere som har fått en egen stjerne på den legendariske gaten i Hollywood i Los Angeles, skriver Billboard.

Drapet på den verdenskjente rapperen har aldri blitt oppklart, og det spekuleres fortsatt i hvem som står bak.

TOK IMOT PRISEN: Tupacs søster Sekyiwa Shakur snakket på vegne av broren under seremonien i Los Angeles onsdag.

– I dag hedrer vi ikke bare en stjerne på fortauet; vi hedrer en person som gikk etter sine drømmer helt uten å frykte noe, og som kjempet for at de skulle bli virkelige, sa Tupacs søster Sekyiwa Shakur under seremonien.

Hun røpet at rapperen lenge drømte om nettopp dette.

– Selv før navnet hans ble kjent verden over, drømte han om å ha en stjerne på ikoniske Hollywood Walk of Fame.

– Jeg kunne ikke vært stoltere over broren min nå når jeg ser at stjernen hans skinner enda mer enn før.

Ana Martinez i Hollywood Walk of Fame sa at hun tror Tupacs stjerne vil bli en av attraksjonens mest besøkte.

– Tupac Shakur var en rapper, skuespiller, aktivist, poet og revolusjonær. Denne ikoniske artisten har fortsatt å være en del av tidsånden i flere tiår etter sin død, og han vil fortsette å være en viktig person i kulturen i mange år fremover, sa hun.

