VED FARENS KISTE: Tidligere kronprins Pavlos av Hellas ved farens kiste i forkant av begravelsen til eks-kong Konstantin i Athen mandag ettermiddag.

Kongelige fra hele Europa til begravelsen til eks-kong Konstantin

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit representerer det norske kongehuset.

Kong Konstantin døde tirsdag etter lengre tids sykdom. Han ble 82 år gammel. Han var konge av Hellas fra 6. mars 1964 til kongehuset i landet ble avskaffet 1. juni 1973.

Kongelige fra hele Europa er til stede under begravelsen mandag ettermidag. Den kirkelige delen av seremonien finner sted i Mitropoliskatedralen i Athen, mens selve begravelsen finner sted ved slottet Tatoi som ligger utenfor Athen, hvor også kongens foreldre ligger begravet.

Konstantin var gift med den danske prinsesse Anne Marie – søsteren til danske dronning Margrete. De har to døtre og fire sønner. Den eldste sønnen Paul, hertug av Sparta (født 1967), ville ha vært tronarving.

Både den danske dronningen, kronprinsen, prins Joachim og prinsesse Benedikte er til stede under begravelsen. Kong Carl Gustaf og dronning Silvia representerer Sverige.

Konstantin var nevø til avdøde prins Phillip – og gudfar til prins William.

Både prinsen av Wales og prinsessen av Wales er til stede under begravelsen. Det samme er engelske prinsesse Anne og det spanske kongeparet, kong Felipe og dronning Letizia. Samt representanter fra det nederlandske og belgiske kongehuset.

Etter at demokratiet ble gjenopprettet i Hellas – i 1974 – ble det holdt en folkeavstemning. Der var det flertall for at kongen skulle forbli avsatt.

Etter han ble avsatt som konge levde Konstantin II i eksil i nærmere 40 år. Første gangen han returnerte til Hellas var i forbindelse med begravelsen til hans mor, dronning Fredrika i 1981.