FÅR SKYLDEN: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise.

New York Times omtaler det norske kongehuset som «kaotisk»

– Britene er ikke de eneste som har kongelig drama, påpeker en av USAs største aviser, og trekker frem Norge som ett av fire trøblete monarkier i kjølvannet av prins Harry-oppstusset.

Dysfunksjonelt og rotete. Høydramatisk. Der har du det norske kongehuset, ifølge New York Times (NYT) og deres journalist.

Den tungt prisbelønnede avisen viser først til den lange rekken av skandaler som har dukket opp i kjølvannet av prins Harry og hertuginne Meghans Netflix-dokumentar og Harrys ferske bok, «Spare».

NYT gjør det klart at britene ingenlunde er de eneste med kongelig kaos, og har laget en liste over fire andre monarkier det blåser heftig rundt.

– En rekke kontroverser

Listen er ikke presentert som rangert, men Norge er omtalt øverst – og artikkelen er toppet med et bilde av prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett.

I teksten som forklarer det NYT mener er problemene, er det ingen andre momenter enn Märtha og Durek som nevnes.

VG har bedt prinsesse Märtha Louises sekretær, Durek Verrett og kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, om kommentar til denne saken. De har ikke besvart VGs henvendelser.

– Britene har ikke monopol på kongelig skittentøy. Se opp, skriver NYT før de går mer konkret til verks.

– Det var oppstuss i Norge i november i fjor da prinsesse Martha Louise sa fra seg kongelige plikter for å fokusere på sin alternativmedisinvirksomhet sammen med forloveden Durek Verrett, en kjendissjaman med kunder som Selma Blair og Nina Dobrev, skriver de.

– Det var den siste i en rekke kontroverser som stammet fra prinsessens forhold til Mr. Verrett, som antydet i sin bok fra 2019, «Spirit Hacking», at kreftsykdom var et valg. Den selvbeskrevne «sjettegenerasjons-sjamanen» selger også en «ånd-optimaliserende»-medaljong på nettstedet sitt som han hevder hjalp ham med å komme seg etter covid-19. Martha Louise har på sin side ofte antydet at hun kan kommunisere med dyr og engler, heter det videre.

I artikkelen påpekes det også paret har «hevet øyenbryn» med sine forretninger og holdninger.

425 milliarder

De tre øvrige monarkiene på listen er Danmark, Thailand og Spania.

NYT trekker frem den ferske familiekrangelen i Danmark, etter at dronning Margrethe tok prins- og prinsessetitlene bort fra prins Joachims fire barn.

Prinsen er dronningens yngste av to sønner, og nummer seks i arverekkefølgen etter prins Frederik og hans fire barn.

BRÅK OM TITLER: Dronning Margrethe med prinsesønnene Frederik (t.v.) og Joachim.

Kong Maha Vajiralongkorn er årsaken til oppstusset Thailand, mener NYT, og viser blant annet til hans fire ekteskap og offentlige kurtise av elskerinner. Videre at han tilbringer mesteparten av sin tid i Tyskland, og at han er den rikeste monarken i verden – med personlig kontroll over anslagsvis 425 milliarder kroner i kongelige eiendeler per 2018 – tidligere ment å forvaltes til fordel for det thailandske folket. Som kronprins utnevnte han kjæledyrpuddelen sin Foo Foo til rollen som luftsjefsmarskalk.

I Spania er det ifølge NYT tidligere kong Juan Carlos som problemet. Han abdiserte i 2014. I mai i fjor var han tilbake i hjemlandet for første gang på nesten to år. Han flyttet til Abu Dhabi i 2020 etter å ha blitt beskyld for å ha mottatt rundt en milliard kroner i forbindelse med en kontrakt for høyhastighetstog i Saudi-Arabia. Sveitsiske påtalemyndigheter henla saken, men NYT viser også til øvrig lyssky forretningsvirksomhet, overdådig livsstil og en rekke utenomekteskapelige forhold.