Cecilie Ramona Kåss Furuseth deler gladnyhet

Furuseth og kjæresten har forlovet seg.

Det røper de på Instagram.

– Best news ever, skriver søsteren Else Kåss Furuseth i en kommentar under bildet.

Programlederen og forloveden Anthony Harrison har to barn sammen.

Hun er kjent for blant annet podkasten «The Kåss Furuseths» og radioprogrammet «Ramona og Siggen».

Kåss Furuseth jobbet i P3 i nesten 10 år, før hun i januar i år fortalte at hun var ferdig i kanalen. Hun lager nå podkast for underholdningsplattformen Podimo

