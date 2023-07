OVERDOSE: Skuespilleren Michael K. Williams døde av en overdose i sitt hjem i New York i 2021.

72-åring dømt i forbindelse med Michael K. Williams død

Den amerikanske skuespilleren Michael K. Williams døde i 2021 av en overdose. Nå har en 72 år gammel mann blitt dømt til fengsel.

Mannen ble dømt til to og et halvt års fengsel for å ha solgt narkotiske stoffer til Williams.

Det melder flere medier, deriblant Ekstra Bladet og nyhetsbyrået AP.

72-åringen skal ha solgt heroin og fentanyl til «The Wire»-skuespilleren.

Williams, som bare ble 54 år gammel, ble funnet død av en overdose i september 2021.

Flere tok til ordet i forkant av domsavsigelsen for å be om en mild dom. Deriblant Williams sin egen nevø.

Det hadde imidlertid en skjerpende effekt på dommen at den 72 år gamle doplangeren hadde fortsatt å selge narkotiske stoffer etter skuespillerens død.

I etterkant av dødsfallet har flere blitt siktet i saken, og én har allerede tilstått å ha solgt Williams narkotikaen som førte til overdosedødsfallet.

