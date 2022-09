1 / 24 SAMMEN MED MAMMA: George og Charlotte på vei inn i Westminster Abbey sammen med mamma Kate. Kong Charles Prins William USAs president Joe Biden og kona Jill Biden Storbritannias statsminister Liz Truss og mannen hennes Hugh O’Leary Prinsesse Kate, prinsesse Charlotte og prins George. Prinsesse Kate Meghan, hertuginne av Sussex Boris Johnson med kona Carrie Johnson Dronninggemalinne Camilla og prins George Frankrikes president Emmanuel Macron og kona Brigitte Macron. Jacinda Ardern, statsminister i New Zealand. Her med hennes mann Clarke Gayford. Kinas visepresident, Wang Qishan Villmarksentusiasten Bear Grylls er på plass utenfor Westminster Abbey der omkring 2000 inviterte gjester, blant dem kongefamilier og statsledere, vil delta i begravelsen. David Cameron, tidligere statsminister i Storbritannia Canadas statsminister Justin Trudeau og kona Sophie Gregoire Trudeau Tony Blair Brasils president Jair Bolsonaro og kona Michelle Bolsonaro Prinsesse Anne Michael og Carole Middleton Israels president Isaac Herzog Gordon Brown John Major forrige neste fullskjerm

Her følger prins George og prinsesse Charlotte oldemor til graven

De to eldste barna til prins William og prinsesse Kate er med i følget når dronning Elizabeth begraves.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Prins George (9) er nummer to i arverekken til tronen, etterfulgt av prinsesse Charlotte (7).

De sørgende oldebarna har ikke vist seg offentlig etter dronningens død før nå.

Det ventes at de skal gå bak kisten og følge oldemor til graven etter seremonien i Westminster Abbey.

Prins George har på seg en mørk marinedress, prinsesse Charlotte er iført en formell frakk-kjole og en bredbremmet hatt.

Sky News meldte mandag morgen at lillebror, prins Louis (4), ikke var forventet å delta på linje med storesøsknene.

Prins Harry og hertuginne Meghans to barn, Archie (3) og Lilibet (1) skal være fløyet fra USA til London for anledningen.

Prins Harry og hertuginne Meghan befant seg på reise i England da dronningen ble syk og døde kort tid senere.

Ennå er det usikkert om Harry og Meghans barn vil få prins- og prinsessetittel.

Dronning Elizabeths kiste har siden torsdag i forrige uke ligget på paradeseng i Westminster Hall for at britene skulle få ta et personlig farvel med monarken. Mandag morgen stengte dørene.

Kl 11.44 norsk tid fulgte medlemmer av den britiske kongefamilien monarkens kiste i prosesjon fra Westminster Hall til Westminster Abbey, der begravelsesseremonien foregår fra kl. 12.

6000 militære følger prosesjonen.

Dronning Elizabeth døde 8. september, 96 år gammel, få måneder etter at hun feiret 70 år på tronen: