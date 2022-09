Tar kong Charles i forsvar etter episode: − Han trenger søvn

Kongehuseksperter samler seg rundt Charles etter sinneutbruddet mot pennen – men håper han får sovet ordentlig godt før selve kroningen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til tross for at kong Charles ikke har vært lenge på tronen, har monarken allerede rukket et par flauser.

Den siste oppsto da han skulle signere et dokument på Hillsbury slott i Nord-Irland på tirsdag.

Det hele forløper seg omtrent slik: Kongen setter seg ned og tar pennen i hånden. Så ser han at den lekker.

– Herregud, jeg hater denne pennen. Jeg takler det ikke!, utbryter han før han spretter opp fra stolen og gir pennen til dronning Camilla.

1 / 2 OMSTRIDT PENN: Det ble oppstandelse da det dysfunksjonelle skrivetøyet ikke gjorde jobben. OMSTRIDT PENN: Det ble oppstandelse da det dysfunksjonelle skrivetøyet ikke gjorde jobben. forrige neste fullskjerm OMSTRIDT PENN: Det ble oppstandelse da det dysfunksjonelle skrivetøyet ikke gjorde jobben.

Mens hun prøver å roe gemyttene, får litt tørkepapir og setter seg ned for å underskrive, hører man Charles i fistel bemerke at «det skjer hver bidige gang!».

Så stormer han ut av rommet med adjutanten (assistenten) hakk i hæl.

Dette er penne-hendelse nummer to den siste uken, etter at han under en seremoni på lørdag vifter til hoffet om å fjerne brettet med penner som er i veien for papirene han skal underskrive.

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen brøt ut i latter da han så videoen. Ikke minst fordi han kjenner seg igjen etter at også hans pen en gang eksploderte:

– Jeg fikk blekk over hele hånden, så jeg sympatiserer, sier han lattermildt til VG.

Hendelsen er veldig menneskelig, mener han, og understreker presset han er under i disse dager, der han har reist land og strand rundt i forbindelse med dronningens død.

OPPLEVD DET SAMME: Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen.

Har et rykte på seg

– Er dette kongelig oppførsel?

– Et temperamentsutbrudd som han neppe trodde ble fanget opp, kan han koste på seg. Jeg tror folk skjønner at han er under et stort press, sier han, og legger til at kongens popularitet har doblet seg siden mai.

Om han kan fortsette i dette sporet i offentlighetens lys, er han derimot ikke like sikker på.

– Han bør kanskje ikke gjøre det sånn når folk ser det.

Likevel påpeker han at ting er annerledes for konger enn oss vanlige.

– Det er adjutantens og ikke kongens oppgave å skifte på blekkhus.

Han trekker også frem en lignende hendelse der Charles antakeligvis ikke var klar over at mikrofonen var nærme nok:

Under en fotoseanse på skiferie med sønnene William og Harry i Sveits i 2005, plukker mikrofonen opp at han ikke har særlig mye til overs for BBC-reporter Nicholas Witchell: «Jeg klarer ikke den mannen. Han er virkelig fæl», mumler han gjennom sitt sammenbitte smil.

2005: Daværende prins Charles og sønnene møtte pressen på skiferie i Klosters i Sveits. Han var nok ikke klar over at mikrofonen plukket opp både det ene og det andre.

Hoffet måtte senere rykke ut og si at Charles angret på kommentarene.

– Det er en yrkesrisiko å glemme at mikrofonen er nærmere enn man tror, sier Isaksen.

Gi mannen en blyant!

At penner kan være vrange, er ikke forfatter og kongehusekspert Kristin Storrusten i tvil om:

– Jeg unner Charles og alle andre å være sinna på penner. Penner kan være veldig irriterende, og det er mye bedre å være sint på dem enn mennesker rundt seg. Alle vet at han har hatt en trist og veldig intens periode den siste tiden. Gi den mannen en blyant!

FORFATTER: Kristin Storrusten.

– Arbeidsuhell

Historiker og forfatter Tor Bomann-Larsen sier Charles’ utbrudd tyder på at han er veldig sliten:

– Det som slo meg, er at han trenger søvn. Plutselig er han under et ekstremt press og skal holde masken og stille opp døgnet rundt. Så har han kanskje fått to timer for lite søvn, da sprekker det, sier han til VG.

– Han må sove godt før begravelsen og før kroningen. Det blir enda verre hvis noe skjer da.

FORFATTER: Tor Bomann-Larsen har skrevet flere bøker om kongehuset.

– Det er et arbeidsuhell fordi du er fullstendig utslitt. Vi skal faktisk vise overbærenhet overfor sørgende, det gjør vi i alle sammenhenger, sier han og sikter til dronningens dødsfall.

Bomann-Larsen sier han selv har opplevd en kort lunte på dager der han har strukket seg langt.

Det viktigste for Charles fremover blir å lære seg å disponere kreftene, mener han:.

– Han har hatt 70 år med relativt gode dager, plutselig så har han fått det arbeidspresset på seg. Men hvis det viser seg være et permanent trekk, er ikke det noe særlig.