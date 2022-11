STOR DONASJON: Alan Walker skal ha donert nok til at «Gamere mot barnekreft» bikket en million kroner.

Alan Walker skal ha dukket opp på stream og gitt 85.000 kroner

Det som skal ha vært den norske DJ-stjernen Alan Walker dukket plutselig opp i den direktesendte streamen: - Jeg ble helt skjelven, det var helt sprøtt!

Lørdag morgen dukket det opp en donasjon fra en med kallenavnet «Alan W» på den direktesendte streamen til den årlige «Gamere mot barnekreft»-innsamlingen.

Donasjonen var på til sammen 85.330 kroner.

Prosjektleder for «Gamere mot barnekreft», Johanne Lindvig (34), var selv på Twitch-streamen da den store donasjonen tikket inn.

– Jeg ble helt skjelven, det var helt sprøtt, sier hun til VG.

Alan Walker er en norsk-britisk DJ, artist og produsent. Han står blant annet for den store hitten «Faded», som har over 1,6 milliarder streams. I 2021 tjente han 68.06 millioner kroner, ifølge E24.

Alan Walker har donert til lignende veldedighet tidligere, men Lindvig forteller at de likevel var usikre på om det faktisk var den kjente artisten som hadde donert.

– Plutselig ser vi at det kommer inn en donasjon på 60.000 kroner! Det står at det er Alan Walker, men er det mulig?

Innsamling hadde på dette tidspunktet fått inn i underkant av en million.

– Da vi nærmet oss millionen, dukket det opp enda en donasjon! Nå på 25.330 kroner! Da kom vi akkurat over én million kroner.

– Yes! Sender varme hilsener fra Vancouver, Canada, skriver en med brukernavnet «AlanWalkerMusic» i chattekanalen på Twitch.

VG har forsøkt å få en bekreftelse fra Alan Walker på at det var han som donerte pengene, men har så langt ikke kommet i kontakt med ham.

SJOKKERTE: Olav Magnus Chaniago Jahrestein og Johanne Lindvig ble sjokkerte da den store donasjonen på 60.000 kroner tikket inn.

– Stort engasjement

«Gamere mot barnekreft» startet i 2019, og er ledet av Komplett.no i samarbeid med Barnekreftforeningen. De to siste årene har de samlet inn over 4,5 millioner kroner.

Streamingen foregår på videostreamingsplattformen Twitch, og spleisen på folkefinansieringstjenesten spleis.

Rådgiver i partnerskap og fundraising i Barnekreftforeningen, Irene Rivelsrud, opplyser at dette er den største veldedighetsstreamen i Norge.

– Gamer-community viser så mye engasjement, og har et stort hjerte for saken, forteller Rivelsrud.

Annenhver dag får et barn kreft i Norge. Sykdommen er den vanligste dødsårsaken for barn mellom 1 og 14 år, opplyser Rivelsrud.

Irene Rivelsrud og Barnekreftforeningen er takknemlige for alle donasjoner.

– Bruker trafikken

At komplett.no bruker perioden rundt «Black Friday» er ikke tilfeldig.

– Ideen oppsto ved at vi ville bruke all trafikken vi får på Black Friday til å gi noe tilbake. Valget landet på Barnekreftforeningen, og vi ser et genuint engasjement blant gamere over hele landet, forteller Lindvig fra Komplett.no.

Lindvig forteller til VG at deltagerne på årets stream er Level up, Jonas Lihaug, EllieK, Nerdelandslaget, Aslak Maurstad, msvosch og Thomas Paste.