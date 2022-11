I HARDT VÆR: Skuespilleren utenfor rettsalen i New York City 20. oktober.

Kevin Spacey (63) tiltalt for nye seksuelle overgrep

Skuespilleren tiltales for overgrep mot en mann i perioden 2001 til 2004.

Skuespilleren (63) er tiltalt for syv tilfeller av seksuelle overgrep.

Det er den britiske påtalemyndigheten CPS som tar ut tiltalen, etter en etterforskning av britisk politi.

Kevin Spacey har vært inn og ut av rettssaler de siste årene. Han er tidligere dømt for seksuelle overgrep og er tiltalt for flere overgrep.

Tilfellene han nå er tiltalt for dreier seg om episoder med en mann mellom 2001 og 2004.

Oppvask etter metoo

Det er fem år siden Spacey fikk de første anklagene mot seg i forbindelse med metoo-bevegelsen.

Det førte til en brå slutt på hans skuespillerkarriere. Han mistet rollen i den svært populære TV-serien «House of Cards» og har siden holdt seg unna offentligheten.

GLANSDAGER: Kevin Spacey på prisutdelingen Screens Actors Guild Awards i Los Angeles i 2014.

Spacey er i tillegg tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er planlagt til juni neste år.

63-åringen ble i august dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Det foregår også en pågående offentlig strid mellom ham og skuespiller Anthony Rapp, mest kjent for sin rolle i «Star Trek: Discovery» fra 2017, som hevder at Spacey forgrep seg på ham i 1986, da Rapp altså var 14 år.

De jobbet da begge på Broadway i New York, og Spacey skal ha invitert Rapp med til en fest i sin leilighet.