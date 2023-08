Martine Halvorsen og Christian Kåsastul.

Martine Halvorsen røper hemmelighet: − Vi gjør sjeldent ting etter boken

Influencer Martine Halvorsen (25) avslører at hun har vært gift med hockeyspilleren Christian Kåsastul (26) i snart to år.

I september i fjor kunne influencer Martine Halvorsen fortelle at hun og kjæresten Christian Kåsastul hadde forlovet seg.

Nå forteller imidlertid Halvorsen at de giftet seg 17. september 2021 – for snart to år siden.

De ble gift få dager før paret flyttet til USA, fordi Halvorsen skulle få reise inn i landet under coronapandemien.

– Vi har holdt kortene veldig tett til brystet og det har vært veldig privat, sier hun til VG.

Selve bryllupet skal være sommeren 2024.

Paret ble forlovet ganske nøyaktig et år etter at de faktisk giftet seg.

– Jeg har alltid drømt om å bli fridd til og å ha mitt drømmebryllup. Det lovte Christian at jeg ville få uansett. Så ja, vi var faktisk gift da han fridde, sier Halvorsen.

De ble sammen for over åtte år siden, og har siden den gang bodd i fire land og seks byer.

Til høsten flytter de til Italia, der Kåsastul har skrevet en ettårskontrakt med den italienske ishockeyklubben Pustertal.

Torsdag 10. august gir hun ut boken «Bortekamp». Influenseren sier at det derfor føltes naturlig å dele hemmeligheten nå.

– Vi gjør sjeldent ting etter boka, og det ble jaggu ikke ekteskap heller.

Søndag publiserte hun en video på Instagram der hun røpte hemmeligheten. Hun skriver at kun et fåtall av mennesker har fått vite om den.

Det har vært rart, men også litt fint å ha det for seg selv, forteller hun.

– Dette har jeg vært veldig spent på å dele med dere, skriver hun på Instagram.

Halvorsen har over 117.000 følgere på Instagram og deler daglig innhold om hennes hverdag, klær, mat og kropp. Hun har en egen podkast kalt «Sykt Ærlig Med Martine».

Hun er deltaker i «16 ukers helvete».

TV-konseptet går ut på at en håndfull kjendiser skal legge om livsstilen gjennom kostholdsråd fra ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm og treningsveiledning av tidligere langrennsstjerne Martin Johnsrud Sundby.