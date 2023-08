Angus Cloud under innspillingen av HBO-serien «Euphoria».

Angus Clouds mor avkrefter rykter: − Han hadde ikke til hensikt å forlate verden

«Euphoria»-stjernens mor sier at han la hodet på skrivebordet der han jobbet med ulike kunstprosjekter, sovnet og aldri våknet igjen.

Mandag døde skuespilleren Angus Cloud (25) i familiens hjem i Oakland i den amerikanske delstaten California.

Moren hans, Lisa Cloud, skriver på Facebook at han ikke tok sitt eget liv, melder TMZ.

– Innlegg på sosiale medier antyder at dødsfallet var en villet handling. Jeg vil at dere skal vite at det ikke er tilfelle, skriver hun i innlegget.

Moren skriver også at hun setter pris på all støtten familien har fått i denne vanskelige tiden.

Hun legger til at selv om sønnen var i dyp sorg på grunn av farens dødsfall, var hans siste dag full av glede. Faren hans døde nylig av kreft.

Hun forteller om den siste dagen han var i live. Ifølge moren ryddet og organiserte Angus rommet sitt. Hun mener at det betyr at han hadde en intensjon om å bli der en stund.

Han skal også ha snakket om at han hadde lyst til å hjelpe familiemedlemmer som hun hevder at antyder at han ikke hadde selvmordstanker.

– Jeg vet ikke om eller hva han puttet i kroppen etter det. Jeg vet bare at han la hodet på skrivebordet der han jobbet med kunstprosjekter, sovnet og aldri våknet igjen, skriver hun.

– Det kan være vi finner ut at han tok en overdose ved et uhell, på tragisk vis, men han hadde ikke til hensikt å forlate verden. Det er helt klart.

Dødsårsaken til skuespilleren er ikke kjent, men politiet har satt i gang en etterforskning.

Zendaya Maree Stoermer Coleman og Angus Cloud. Her i Los Angeles under premieren for den første sesongen av HBO-serien «Euphoria» i juni 2019.

Angus Cloud var kjent for sin rolle som narkotikalangeren Fezco «Fez» O’Neill i HBO-serien «Euphoria».

Før 25-åringen gikk bort, rakk han å avslutte sin kommende filmrolle i Universals kommende monsterthriller av «Scream»-regissørene Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett.

Ifølge AP var rollen i «Euphoria» det første Cloud noensinne gjorde som skuespiller. Han ble oppdaget på gaten i New York av seriens castingansvarlige Eléonore Hendricks.

