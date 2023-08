SAMLIVSBRUDD: Reese Witherspoon og eksmannen Jim Toth i Los Angeles i 2020.

Reese Witherspoon offisielt skilt

Skilsmisseoppgjøret mellom skuespiller Reese Witherspoon (47) og eksmannen Jim Toth (53) er klart.

Det tidligere ekteparet har begge signert en avtale om oppløsning av ekteskapet, ifølge rettsdokumenter innhentet av TMZ.

De skal også ha signert en foreldreavtale for sin ti år gamle sønn Tennessee James.

Videre skriver TMZ at de nøyaktige detaljene er ennå ikke klare, men at skilsmissen blir vanligvis innvilget av en domstol.

PRISVINNER: Skuespilleren har vunnet en rekke priser opp gjennom årene, deriblant ni Golden Globe, fire Screen Actors Guild Awards og to British Academy Film Awards.

Det var tidligere i mars det ble kjent at Hollywood-stjernen skilles fra agent og skuespiller Jim Toth etter tolv års ekteskap.

– Vi har hatt fantastiske år sammen og går videre med dyp kjærlighet, vennlighet og gjensidig respekt for alt vi har gjort sammen, skrev Witherspoon i et innlegg på Instagram den gang.

Witherspoon er blant annet kjent for sine roller i TV-serier som «The Morning Show» og «Big Little Lies», samt filmene «Legally Blonde» og «Walk the Line». Dette er hennes andre skilmisse. I 2008 skilte hun seg fra Ryan Phillippe etter et ni års langt ekteskap.

