STORPRODUSENT: Nick Cannon kunne fredag si hei til sitt tiende barn, bare drøyt to uker siden han ble pappa sist gang...

Nick Cannon fikk barn nummer ti

Rapperen, komikeren og skuespilleren passerte et tosifret antall barn fredag, hans tredje med modellen Brittany Bell.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flere amerikansk medier melder dette fredag kveld, deriblant People.

Den nyfødte gutten har fått navnet Rise Messiah Cannon.

Ingen skal beskylde Cannon for å ligge på latsiden, med andre ord. Det er bare to uker siden han ble far for niende gang, men da med LaNisha Cole som barnets mor. Denne datteren har fått navnet Onyx Ice Cole Cannon.

Som om ikke det var nok; i juli ble han også far til modellen Bre Tiesis sønn, også han med et ikke helt vanlig navn - Legendary Love. Cannons barneflokk teller for øvrig to tvillingpar, deriblant de 11 år gamle tvillingene han har sammen med Mariah Carey.

De to gikk fra hverandre i 2014.

Cannon mistet også en sønn i fjor.

I sin første uttalelse etter den ferske fødselen takket Cannon sin egen skaper:

– Mens min reise på denne planeten blir mer og mer utrolig og ufattbart, er alt jeg kan gjøre å takke Gud og fortsette å be den Høyeste om å lede mine skritt, skrev han.

Cannons siste «rolle» - foruten å være pappa til ti - har vært som programleder for den amerikanske varianten av «Maskorama» - «The Masked Singer».