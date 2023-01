Kanye West i desember 2022.

Vil nekte Kanye West innreise til Australia

West er sammen med australske Bianca Censori. Nå sier opposisjonslederen i landet, Peter Dutton, at han ville nektet rapperen inngang.

Det er uklart om West, som nå heter Ye, planlegger å reise til Australia.

Men The Herald Sun skrev mandag at han ønsket å møte slektninger til Bianca Censori.

Tidligere denne måneden meldte TMZ at Kanye West (45) og 27-åringen fra Melbourne skal ha hatt en hemmelig bryllupsseremoni.

En talskvinne for regjeringen sier at immigrasjonsminister Andrew Giles ikke kunne kommentere enkeltsaker og hverken kunne bekrefte eller avkrefte om en søknad var inngitt, ifølge The Sydney Morning Herald.

«Alle ikke-borgere må oppfylle, og fortsette å oppfylle, kravene fastsatt i migrasjonsloven, inkludert krav til sikkerhet og karakter», sa talskvinnen.

Opposisjonsleder Peter Dutton, tidligere innenriksminister, sa i i et intervju på 3AW tirsdag, at rapperens kommentarer om jødiske mennesker var «skammelige, hans oppførsel er forferdelig og han er ikke en person med god karakter».

– Jeg må si at min tilbøyelighet ville være å ikke slippe ham inn. Ministeren har mye å vurdere, men jeg må si at instinktet mitt ville vært at hvis jeg var den beslutningstageren, tror jeg det er bedre folk vi kan ønske velkommen.

Peter Wertheim, administrerende direktør i den jødiske organisasjonen «Executive Council of Australian Jewry» skrev til immigrasjonsministeren for å snakke for å nekte Ye inngang.

«Dessverre, på grunn av sin status som kjendismusiker, har West kapasitet til å utøve enorm innflytelse over yngre mennesker», heter det i Wertheims brev, ifølge The Sydney Morning Herald.

Den siste tiden har det stormet rundt Kanye West.

Flere antisemittistiske uttalelser – i tillegg til at han hyllet Hitler – har fått ham utestengt av sosiale medier flere ganger.

I november i fjor kom nyheten om at Donald Trump hadde West og høyreekstremisten Nick Fuentes til det han selv omtaler som en «rask og begivenhetsløs» middag.

West var tidligere gift med Kim Kardashian, som han har fire barn sammen med. Kim Kardashian fikk innvilget skilsmisse ved dom i mars i 2022.