INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen på rød løper.

Over 1000 klager til Kringkastingsrådet etter Sophie Elise-bilde

Kringkastingsrådet opplyser til VG onsdag morgen at de har mottatt totalt 1188 klager om saken.

Søndag publiserte Sophie Elise Isachsen (28) et bilde av seg selv og en annen influencer i en bildekarusell på Instagram, hvor hun har 581.000 følgere.

Det aktuelle bildet ble raskt slettet fra bildekarusellen, men ikke før Mads Hansen (39) fanget det opp og publiserte det på sin Instagram til sine 505.000 følgere. Hansens innlegg ble ifølge ham selv fjernet av Instagram.

NRK varslet at de skulle ta en grundig prat med Isachsen etter saken, og tirsdag ble det klart at bildet ikke får konsekvenser for hennes samarbeidet med statskanalen.

At saken ikke får konsekvenser fikk klubblederen i NRK til å reagerer.

– NRK er veldig godt kjent med vår holdning til hvordan etikkhåndboken skal praktiseres, sa Rolf Johansen, leder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling, NRKJ.

– Hva tenker du om dette enkelttilfellet?

– Hvis dette hadde blitt postet av en fast ansatt i NRK, ville det fått store konsekvenser.