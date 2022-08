ELVIS-DATTER: Lisa Marie Presley, her på håndavtrykkseremonien på Hollywood Boulevard i juni.

Lisa Marie Presley to år etter sønnens død: − Lever i en grusom virkelighet

Lisa Marie Presley (54) har skrevet ned sine tanker og følelser for å hjelpe andre som er i dyp sorg.

I anledningen den årlige nasjonale sorgdagen i USA har Elvis Presleys eneste datter skrevet en lang kronikk i People.

«Siden jeg har levd i en grusom virkelighet og dens uendelige grep siden min sønns bortgang for to år siden, ønsker jeg å dele noe som andre bør være klar over når det gjelder sorg», skriver Lisa Marie.

Hun skriver at hun pleide å hate ordet «offer», og at hun nå forstår hvorfor.

«Jeg har måtte takle død, sorg og tap siden jeg var ni år», skriver hun – og legger til at hun «likevel har klart seg til nå».

«Men dette, at min vakre, vakre sønn er død? (...) Og som var så lik sin bestefar på så mange måter at det nesten skremte meg? Som fikk meg til å bekymre meg mer enn jeg har gjort for noen annen? Nei. Bare nei. Nei, nei, nei», skriver Lisa Marie.

Tok sitt eget liv

Barnebarnet til Elvis Presley, Benjamin Keough, hadde vært 29 år nå om han hadde levd. I stedet valgte han i oktober 2020 å forlate livet som 27-åring.

«Jeg skriver for alle som er interessert, som kanskje ikke trenger hjelp selv, men som ønsker å være der for andre», legger hun til.

Lisa Marie deler link til kronikken med bilde av seg og sin avdøde sønn:

54-åringen skriver at hun vet temaet er «ubehagelig og upopulært».

«Innlegget mitt er ganske langt, og kanskje både triggende og vanskelig å ta innover seg. Men om vi skal ha fremdrift når det gjelder sorg, så MÅ det snakkes om», skriver hun.

Lisa Marie beskriver det hun selv mener har vært viktig lærdom.

«Sorgen stopper ikke. Den forsvinner ikke etter ett år eller flere. Sorg er noe du må bære med deg resten av livet, til tross for hva enkelte mennesker og kulturer vil at vi skal tro. Man «kommer ikke over det». Man går videre. Punktum».

Da Lisa Marie mistet sønnen, trakk hun seg tilbake fra rampelyset. Kun ved sjeldne anledninger la hun ut noe på Instagram, enten for å hedre Benjamin på det som ville vært hans bursdag, eller for å takke for trøst.

«Sorg er utrolig ensomt. Selv om folk melder seg i øyeblikkets hete og er der for deg rett etter at dødsfallet har skjedd, forsvinner de raskt og lever sine egne liv. Og samtidig forventer de på en måte at du skal gjøre det samme», skriver hun.

Hun presiserer at det ikke bare gjelder venner, men også familie.

«Er du ekstremt heldig, så vil en håndfull mennesker holde kontakt med deg i løpet av den første måneden. Det er dessverre den harde sannheten for de fleste».

2010: Lisa Marie Presley med datteren Riley og sønnen Benjamin i Memphis.

Selv sier Lisa Marie at de få som har blitt værende «gjennom dette marerittet», betyr all verden. Hun har i tillegg knyttet bånd til nye venner i den «samme klubben som ingen egentlig vil være en del av».

Benjamin vakte, som moren sier, oppsikt fordi han var svært lik sin ikoniske bestefar. Omtrent ett år før 27-åringen døde, postet Lisa-Marie et bilde av seg og barna som fikk massiv omtale nettopp på grunn av det.

Elvis’ datter har sine to eldste barn med musikereksmannen Danny Keough (57), som hun var gift med fra 1988 til 1994. Hun har i tillegg tvillingdøtrene Finley og Harper på 13 år fra et annet ekteskap.

«Døtrene mine og jeg er fullstendig sønderknust. Og vi lever med dette hver dag», skriver Lisa Marie.

SEREMONI: F.v.: Finley Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough og Harper Lockwood får sine håndtrykk foreviget i sement i Hollywood i juni – i forbindelse med den nye filmen om Elvis.

Lisa Marie forklarer at når dødsfallet skjer «for tidlig», betraktes som en «unormal bortgang eller tragedie, så blir de etterlatte nærmest som «pirajaer».

«Man blir stigmatisert og kanskje også fordømt, skriver hun – og sier at belastningen for foreldre som mister et barn, er massiv, uansett alder og omstendigheter.

«Jeg kjemper med meg selv, utrettelig og kronisk. Jeg klandrer meg selv hver eneste dag, og det er hardt nok – om ikke andre skal legge skyld på deg i tillegg.».

Først i mai i år begynte Lisa Marie å dele på Instagram igjen – fordi hun ønsket å skryte av den nye storfilmen om sin far, «Elvis», som hadde premiere i juni.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.