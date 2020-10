ORGASME: «Paradise Hotel»-deltager Maria Moen Nordli snakker om kvinnekamp, og om hvor få kvinner hun opplever at oppnår orgasme under «ordinært» samleie. Foto: Janne Møller-Hansen

Fikk oralsex på TV og kalte det kvinnekamp: – Bør få feministisk og sexologisk støtte, mener professor

Maria Moen Nordli (27) føler det er forventet at hun skal skamme seg for TV-sexen, men hun nekter å gjøre det. Nå får hun både støtte og kritikk av feministene.

Agnes Bolsø, feminist og professor i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier ved NTNU, vil ikke la «Paradise Hotel»-deltager Maria Moen Nordli stå alene i debatten.

– «Paradise Hotel» er en spesiell kontekst. Maria sier selv at de drikker og fester mye. De er ofte i en tilstand av å være kåte og frustrerte. Det gjør henne sårbar i denne mediesituasjonen, sier Bolsø om Nordlis TV-stunt og uttalelser.

Det var i slutten av september at TV3 sendte episoden av «Paradise Hotel» der Moen Nordli får oralsex av Alexander Elinoff (21) uten å på noen måte dekke seg til. Ikke mange dager senere kom en ny episode som inneholdt noe av det samme. I den anledning besøkte Nordli TV 2-programmet «God Kveld Norge». Der ble hun spurt om TV-sexen, og før hun visste ordet av det var overskriften på plass: «Mottar oralsex på TV – hevder hun driver med kvinnekamp».

Det har skapt reaksjoner.

– Jeg er jo ganske usjenert og trygg

– Du sier du er «wild and crazy», og så kaller du oralsexen på TV for kvinnekamp – forstår du hvorfor noen er kritiske?

– Det fremstilles som om jeg kaller det å ligge rundt på TV for en kvinnekamp. Men min kvinnekamp handler om at vi kvinner skal være seksuelt frigjorte etter vårt eget ønske. For eksempel ved å kunne motta oralsex på TV uten å måtte skamme seg, sier Maria Moen Nordli når hun møter VG.

Hun påpeker at hun selv er feminist, og har vært det i mange år.

TRYGG: «Paradise Hotel»-deltager Maria Moen Nordli sier hun er trygg i seg selv, og ønsker at andre kvinner skal få være det samme. Foto: Janne Møller-Hansen

– Men det kunne vel fortsatt vært seksuell frigjøring og «kvinnekamp» om dere hadde dekket det til med en dyne for eksempel?

– Ja, men der og da tenkte ikke jeg at «dette er kvinnekamp». Der og da var jeg kåt. Før jeg sjekket inn tenkte jeg at jeg mye heller skulle få oralsex, enn å gi oralsex til en mann. Rett og slett fordi man trenger å få litt mer av det perspektivet. Dessuten liker jeg oralsex, og Alexander ville gjøre noe for meg. Det setter jeg pris på, sier hun.

– Det var bare en seksuell omgang med samtykke, på fest. For meg ble det kvinnekamp med en gang det skapte reaksjoner. Når det kommer til om vi dekket oss til eller ikke, handler det om at man har ikke alltid har overskudd til å tenke på at kameraene er overalt. Jeg er jo ganske usjenert og trygg på min egen kropp.

26. september besøkte «Paradise Hotel»-deltageren NRKs radioprogram «Ukeslutt». Der møtte hun leder av Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, til debatt. Kan man kalle det å motta oralsex på TV for kvinnekamp?

– Jeg har fått støtte av mange feminister, de som kanskje forstår hva jeg mener. Men Ane Stø beskyldte meg indirekte for å være med å bedrive prostitusjon for TV3, for at de skal få seere. Og da tenkte jeg at; her sitter en toppfeminist og «slutshamer» (å kritisere kvinner som oppfattes å bryte forventninger knyttet til seksualitet journ.anm.) meg på lufta. Og er vi ikke enig om at det skal vi ikke gjøre mot hverandre? Vi kvinner må støtte hverandre, sier Nordli.

– Men er det «slutshaming», eller føler de kanskje at du bruker ordet kvinnekamp litt lett? At du nedgraderer ordet når du setter det i «Paradise Hotel»-kontekst?

– Men for meg handler det om at seksualitet, selvbilde og identitet henger sammen. Det henger sammen med psykisk helse, det henger sammen med vår selvfølelse og trygghet i oss selv. Det å kjempe for at folk skal føle seg mer trygg med seg selv, jenter eller gutter, men spesielt jenter her, burde ikke det være like høyt oppe på dagsorden som det å få lik lønn for likt arbeid? Dessuten tror jeg at det er lettere å kjenne sine egne grenser, og sette dem, når man er trygg i sin egen seksualitet.

– Nordli har misforstått

VG kontaktet Ane Stø for å få svar på Nordlis kritikk:

– Dette viser nok en gang at Nordli har misforstått kvinnekamp og feminisme. Feminisme handler ikke om at feminister er forpliktet til å støtte alt alle andre kvinner gjør, men om en politisk kamp for å forandre en urettferdig fordeling av makt, økonomi og status mellom kvinner og menn. Å kritisere et samfunnsfenomen der TV-kanaler tjener penger på at deltagerne har sex på TV, er et selvfølgelig feministisk standpunkt, sier lederen av Kvinnegruppa Ottar.

I denne saken om hvorvidt «Paradise Hotel» har blitt drøyere, sier Thomas Horni, pressekontakt i TV3, at deltagernes holdninger og handlinger er opp til dem – ikke noe kanalen presser dem til.

– Kvinnelig nytelse

Kjønnsforsker Bolsø mener uttalelsen fra Kvinnegruppa Ottar mot Nordli om at kanalen tjener penger på hennes seksuelle omgang er nedlatende:

– Det tar jo fra Maria enhver evne til å tenke og håndtere sin egen situasjon og egen seksualitet, selv om «Paradise Hotel»-konseptet kan diskuteres.

Ane Stø mener det ikke går an å se bort fra rammene og sammenhengen i diskusjonen:

– TV3 har et programkonsept der det er om å gjøre for deltagerne å profilere seg med å være grenseoverskridende på TV, gjerne seksuelt. Å påpeke at dette programkonseptet eksisterer for at TV3 skal tjene penger på det, og ikke for at Nordli skal håndtere sin egen seksualitet, er å påpeke det åpenbare.

FEMINIST: Maria Moen Nordli sier hun var feminist lenge før hun ble med på «Paradise Hotel». Foto: Janne Møller-Hansen

Men i anledning TV-sexen har Bolsø lyst til å bruke denne muligheten til å si noe mer Nordlis TV-stunt og uttalelser:

– Maria bør nå få kollektiv feministisk og sexologisk støtte. Hun har gjennom måten hun har taklet dette på, potensielt startet et viktig informasjonsprosjekt om kvinners seksuelle nytelse, sier hun, og beveger seg over til noe «Paradise Hotel»-deltageren selv er opptatt av – nemlig seksuell nytelse hos kvinner.

Nordli tror mange kvinner er redde for å motta oralsex, og at flere er usikre på eget underliv.

– De er nok usikre på smaken, lukten og hvordan det skal være. Og jeg tror noen menn også er usikre på dette. For det å gi en kvinne oralsex er utrolig underkommunisert.

At det skapes overskrifter av at en kvinne får oralsex på TV tyder på at det må snakkes mer om, mener Nordli. Hun mener det symboliser at noe er uvant med kvinnelig oralsex.

– Sånn skal det ikke være. Så lenge en «blow job» er så allemannseie som det er, så burde jo en ... eh, «slikking» da, være like normalisert. Vi MÅ snakke mer om klitoris! Vi må snakke mer om kvinnelig nytelse. Jeg har mange venner, og vet om folk på 60 år, som aldri har opplevd orgasme med partner. Hvorfor!?

– Maria lot seg slikke!

Denne ubalansen, spesielt når det gjelder kroppsdelen klitoris, mener Bolsø har vært undervurdert i den medisinske litteraturen, i populærkultur, i pornografi.

– Og dessverre for kvinner: også undervurdert av både kvinner og menn i streit sex, sier hun.

– Det har ført til en vanvittig ubalanse i orgasmefrekvens mellom kvinner og menn. Det er viktigere å ha tak over hodet og mat nok, enn å få like mange orgasmer som mannlige partnere, men læll! Maria lot seg slikke! Og det er jo en bra måte å stimulere klitoris på, sier hun.

Hun er tydelig på at konseptet «Paradise Hotel» kan diskuteres, men mener Nordli gjennom det formatet har klart å skape en viktig diskusjon. Samtidig er ikke Nordlis TV-sex et organisert feministisk stunt, noe Bolsø tror gjør henne ekstra sårbar.

– Desto viktigere da at dette blir gjort til noe feministisk, kollektivt og politisk, utover hennes modige og reflekterte alenegang.

FEMINIST: Agnes Bolsø er kjønnsforsker og har vært feminist i over 50 år. Bildet er fra 2010. Foto: Privat

Bolsø beskriver seg selv som en «gammel 70-tallsfeminist» som lenge kjempet for mer oppmerksomhet til klitoris og kvinnelig nytelse, og for henne er det skuffende å se at Nordlis opptreden kan skape mediehysteri.

– Noe av det mest oppsiktsvekkende er hvordan puritanske journalister og mediefolk skandaliserer henne. De beviser ved sin fnising og sine hysteriske reaksjoner at Nordli har helt rett: Kvinners klitorale nytelse er underkommunisert i kulturen, og er fortsatt i stand til å vippe unge og middelaldrende (30+) folk av pinnen. Bokstavelig talt «vippe av pinnen», når de tydeligvis er totalt pikk-orientert i sex, sier hun.

– Paradoks

Men hva er Nordlis definisjon på feminisme og kvinnekamp?

– Feminisme er så mangt. For eksempel det at i vesten har den ideelle kvinne vært en aseksuell jomfru i flere århundrer. Ta jomfru Maria. Det har vært hjørnesteinen i hva en kvinne skal være; jomfru, aseksuell, mor og omsorgsfull. Nå er vi i et veldig seksualisert samfunn der for det første skal jentene være ekstremt seksuelle, men helst ikke ha hatt sex med så mange. Vi skal være gode i sengen, men helst aldri ha hatt sex før. Det er utrolig store paradokser med tanke på hva kvinnelig seksualitet skal være, forklarer Nordli.

Hennes kvinnekamp handler om at kvinner, og alle mennesker, skal ha råderett over egen seksualitet.

ORALSEX PÅ TV: – Kvinnekampen skjer i det skiftet at folk er sjokkert over at en kvinne mottar oralsex, nyter det og ikke skammer seg, sier Maria Moen Nordli. Foto: Janne Møller-Hansen

– Om man liker jenter, gutter, eller begge, skal være opp til en selv. Ikke noe som er bestemt av noen andre, eller samfunnet. Du skal kunne velge, så lenge du respekterer andre. Og det er i sentrum av hva kvinnekamp er for meg. For det er så mye. Det handler også om lik lønn for likt arbeid, for eksempel.

– Men er ikke «Paradise Hotel», et program du er med i, med på å seksualisere samfunnet?

– Grunnen til at det blir populært er fordi mennesker er seksuelle, nysgjerrige og så er det jo god underholdning. «Paradise» og sjokk-TV er nok bare reaksjonen, konsekvensen, men ikke årsaken til seksualiseringen, sier hun.

Nordli mener det er en bra ting at man kan snakke om og vise frem sex i formater som «Paradise Hotel». Der handler det om relasjoner, ikke om porno, mener hun.

– Jeg tenker også at mange unge kanskje er veldig nysgjerrig fordi vi mangler en god nok seksualundervisning. Jeg vet med meg selv at seksualundervisning gikk mye på fødsel, hvordan barn blir laget, mensen, kondom, hvor nytelsespunktene på penis lå, men aldri før en figur av klitoris gikk viralt, visste jeg hvordan en klitoris faktisk så ut fra innsiden. Så at det er en grunnleggende nysgjerrighet rundt seksualitet, det er det ingen tvil om.

