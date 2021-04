LYKKELIGERE TIDER: Kim Kardashian og Kanye West i november 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

TMZ: Kanye ber Kim om delt foreldrerett

Ifølge kjendisnettstedet ber Kanye West om omtrent akkurat det samme som Kim Kardashian i sitt svar på skilsmissesøknaden.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TMZ var tidlig ute med å melde at Kim Kardashian (40) hadde søkt om skilsmisse fra ektemannen Kanye West (43).

Mandag melder de at West har levert sitt juridiske tilsvar. Der ber han i likhet med Kim om delt juridisk foreldrerett og delt samvær med de fire barna North, Chicago, Psalm og Saint.

Delt foreldrerett betyr ikke automatisk 50/50-deling, men det er ventet at de vil bli enige om en fordeling.

Ifølge TMZ stiller begge partene omtrent de samme kravene - også Kanye er imot ektefellebidrag til eksen.

Fra før er det kjent at paret hadde avtale om særeie da de giftet seg.

Amerikanske medier har lenge spekulert i at det gikk mot skilsmisse for paret. De skal ga gått til ekteskapsrådgivning og bor på forskjellige steder.

Også i nyeste sesong av «Keeping Up with the Kardashians» kommer det fram at Kim og Kanye har problemer. Sesongen er filmet rundt den tiden West hevdet han ville stille til presidentvalg og delte ymse om ekteskapet med Kardashian på Twitter.

Kardashian ønsker ikke å snakke om problemene foran kameraene, men menneskene rundt henne sier hun har det vanskelig.

Like etter bråket på sosiale medier, snakket Kardashian om ektemannens bipolare lidelse.

