ARBEIDSKAMERATER: Linda Medalen er for lengst tilbake på jobb i politiet sammen med arbeidskameraten, narkotikahunden Cody. Cody er en jakt springer spaniel. Foto: Odin Jæger

– Kanskje siste gang jeg blir hedret på denne måten

Linda Medalen (55) var ikke lei seg for at hun måtte forlate «Mesternes mester» fredag kveld. Tvert imot.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er glad jeg gikk ut nå. Når jeg ser på de øvelsene som kommer etterpå, skjønte jeg at de ville bli altfor tøffe for meg. Jeg kom lenger enn jeg hadde håpet på, sier Linda Medalen til VG.

Hun er for lengst tilbake på jobb i politiet sammen med arbeidskameraten, narkotikahunden Cody.

– Det var med litt blandede følelser jeg takket ja til å være med i «Mesternes mester». Men jeg er glad jeg gjorde det – og jeg synes jeg var heldig med de andre deltagerne. Flotte, fine folk alle sammen, sier Linda Medalen.

SLÅTT UT: Fredag kveld måtte Linda Medalen i nattest og ble slått ut av Johann Olav Koss. – Jeg kom lenger enn jeg hadde håpet på, sier Linda Medalen. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Hun er opprinnelig fra Sandnes og regnes som en av landets største kvinnelige fotballtalent gjennom tidene. Hun har spilt hele 152 landslagskamper og scoret 64 mål med det norske flagget på brystet. Siden 2000 har hun arbeidet som politioverbetjent og hundefører/instruktør.

Men det var ikke bare de andre deltagerne som gjorde «Mesternes mester» til en fin og god opplevelse for den tidligere fotballstjernen.

– Jeg har fått kolossalt mange fine og hyggelige tilbakemeldinger. Det har jeg satt stor pris på. På mange måter føler jeg at dette er siste gang jeg blir hedret på denne måten, sier Medalen og legger til med et smil:

– Siste gang før begravelsen, da.

– Man trenger jo ikke være så kjedelig hele tiden. Men mange av dem som nå er blitt kjent med meg gjennom «Mesternes mester», var kanskje ikke født en gang da jeg var på toppen av min idrettskarriere, fortsetter Medalen.

DELTAGERHUSET: I dette storslåtte huset i Arendal bodde deltagerne i «Mesternes mester» til de ble slått ut og måtte flytte til Tvedestrand. Foto: Rubicon

Etter at hun tapte nattesten mot Johann Olav Koss fredag, flyttet hun inn til Øystein Pølsa Pettersen, Genette og Cecilie Leganger i huset i Tvedestrand.

– Men jeg må innrømme at jeg begynte å kjede meg litt der. Det var et stort og fint hus, med en stor hage. Derfor tok jeg kontakt med dem som eide huset og spurte om jeg kunne stelle litt i hagen for dem. Så jeg endte om som gartner, gikk rundt og klippet trær og stelte med blomstene.

MESTERNES MESTRE: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, Magnus Midtbø og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Linda Medalen trives godt i hundepatruljen i politiet. Cody, en jakt springer spaniel er hennes tredje godkjente patruljehund.

– Jeg har hatt mange andre hunder også. De blir som din egen hund og de er alltid med meg. Det blir mye trening. Slik sett blir hverdagen ganske lik den jeg hadde som idrettsutøver. Vi trener og jobber mot et mål, vi er et lag.

SAMMEN HELE TIDEN: Linda Medalen forteller at Cody er sammen med henne hele tiden: – Han er som min egen hund, sier Medalen. Foto: Odin Jæger

Vel hjemme igjen i Asker var det ikke så mange som fikk vite hvordan det gikk med henne i «Mesternes mester».

– Den eneste jeg fortalte det til var kona mi, Trude. Det var ikke så mange andre som ville vite det heller. De fleste vil jo se hvordan det går på TV, sier Linda Medalen.