REALITY: Adrian Sellevoll tror han kommer til å gi et nytt inntrykk av seg selv med «71 grader nord». Foto: Haakon Lundkvist

Adrian Sellevoll bekrefter kjæreste

Musikeren og realityprofilen har funnet kjærligheten.

Publisert: Nå nettopp

Det avslører artisten i forbindelse med låtslipp.

– Låten handler om en jente som har kommet inn i livet mitt og forandret mye av mitt syn på livet, sier han i en pressemelding fra Sony.

Den nye låten heter «Vise deg verden», og er en låt om kjæresten.

– Vi har det veldig fint sammen og jeg ønsker å holde resten privat. Vi har opplevd mye sammen på kort tid og der fant jeg inspirasjon til denne sangen, sier han.

Han er kjent for en rekke ting. Som 19-åring ble han med på «Ex on the beach». Deretter kom alt på løpende bånd. Musikk-karrieren hadde han planlagt lenge, og med kjendisstatus ble mulighetene flere. TV-toget stoppet heller ikke.

Sellevoll innrømmer at han har funnet en helt ny ro det siste året.

– Jeg har alltid hatt et behov for å være med på ting, og jeg hater å gå glipp av ting. Men etter corona kom, dro jeg bare opp til en pub på Torshov innimellom, satt litt og drakk stille vin, men jeg gidder ikke «big partys», sa han i et intervju med VG på nyåret.

– Jeg har kommet til et nytt punkt, blitt litt eldre, litt mer voksen. Jeg drikker fortsatt, men mer når jeg lager mat og skriver låter.