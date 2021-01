ANERKJENT: Spector arbeidet med flere av verdens største artister fra det forrige århundret, blant annet The Beatles, Leonard Cohen og Tina Turner. Foto: AFP

Phil Spector (81) er død

Den legendariske, men omstridte musikkprodusenten og låtskriveren døde lørdag. Det bekrefter fengselsmyndighetene i California.

– Innsatte Phillip Spector døde av naturlige årsaker klokken 18.35 lørdag 16. januar, skriver California Department of Corrections and Rehabilitation i en pressemelding, og legger til at den nøyaktige dødsårsaken vil bli fastslått senere.

Spector sonet for tiden en minstedom på 19 år i fengsel, etter han ble dømt for å ha skutt og drept den 40 år gamle skuespilleren Lana Clarkson i 2003.

Før fengselsdommen hadde Spector omdømmet som en av verdens fremste musikkprodusenter, og han har tidligere arbeidet med superstjerner som The Beatles, Tina Turner, Leonard Cohen og flere.

DRAPSDØMT: Musikkprodusent Phil Spector fikk i 2009 en minstedom på 19 år i fengsel etter å ha blitt erklært skyldig for drapet på Lara Clarkson i 2003.

TMZ skriver at musikkprodusenten ble diagnostisert med coronaviruset for fire uker siden. Etter å ha tilbrakt en liten periode på sykehuset skal han ha blitt overført tilbake til fengselet der han sonet dommen sin, før han fikk tilbakefall.

Spector ble overført tilbake på sykehuset, der han gikk bort lørdag, ifølge kjendismagasinet.

De siste årene skal musikkikonet ha slitt med stadig dårligere helse mens han sonet dommen sin, og i 2014 ble det meldt at han hadde mistet evnen til å snakke.

«Wall of Sound» og The Beatles

Musikkprodusenten og låtskriveren sin fikk sitt gjennombrudd allerede som 18-åring, etter å ha gitt ut hitlåten «To Know Him Is to Love Him» med vokalgruppen Teddy Bears i 1958.

Låten var skrevet av Spector selv, og var inspirert av skriften på gravstøtten til hans avdøde far.

HALL OF FAME: Phil Spector ble innlemmet i Rock Hall of Fame i 1989. Foto: AP

Utover på 60-tallet begynte Spector å gjøre stor karriere som musikkprodusent, og han har ord på seg for å ha revolusjonert popbransjen med sin spesielle «Wall of Sound»-teknikk, der han tok opptak av instrumenter ved å bruke mange mikrofoner samtidig.

Spector kunne blant annet skilte med å ha produsert Beatles-platen «Let it Be» i 1970, samt flere album og singler fra bandet. Musikkprodusenten bidro for eksempel til John Lennon-albumet «Imagine» i 1971.

I 1989 ble Phil Spector innlemmet i Rock Hall of Fame.

En omstridt figur i musikkverdenen

Gitt Spectors legendestatus i musikkbransjen slo det dermed ned som en bombe da han i 2009 ble dømt for å ha drept den 40 år gamle skuespilleren Lana Clarkson, og nyheten vakte voldsom oppmerksomhet verden over.

Lana Clarkson ble drept i Spectors hjem i Los Angeles etter at hun skal ha blitt med ham hjem etter et møte på byen. Musikkprodusenten har alltid nektet skyld og har i stedet hevdet at den 40 år gamle kvinnen skjøt seg selv ved et uhell.

I tillegg til fengselsstraffen på 19 år ble Spector ilagt fire ekstra år bak murene for bruk av skytevåpen. I 2012 betalte 73-åringen en oppreisning til drapsofferets mor.

81-åringen ble også saksøkt av sin tidligere assistent, som hevdet at hun ble sextrakassert av musikkprodusenten.