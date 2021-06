HVERDAGSLYKKE: Gunhild Stordalen (42) med sin bestevenn og livspartner, omplasseringshunden Rammstein (3). Foto: PRIVAT

Medisinfri Gunhild Stordalen: − Føler meg friskere enn noen gang

Gunhild Stordalen (42) skriver på Instagram at hun har sluttet å ta medisiner mot den alvorlige sykdommen – fem år etter sin siste beinmargstransplantasjon.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

– Helse er ikke alt, men uten helse er alt ingenting, skriver Gunhild Stordalen i et sjeldent personlig Instagram-innlegg onsdag 16. juni.

– Fem år etter min siste beinmargstransplantasjon, i en alder av 42, føler jeg meg bedre, sterkere og sunnere enn noen gang. Og jeg har sluttet med alle medisinene! skriver hun.

Som leder av EAT Forum jobber Stordalen for et grønnere og mer bærekraftig kosthold. Privat lever hun med diagnosen diffus kutan systemisk sklerose – en uhelbredelig, revmatisk bindevevssykdom som angriper kroppens indre organer og får huden til å stivne og krympe.

Instagram-bildene viser tydelig utviklingen av sykdommen, og reverseringen av den.

EAT-grunnleggeren forteller de 186.000 Instagram-følgerne sine om det hun anser som de fem nøklene til egen helsesuksess: Mat, fysisk aktivitet, søvn og mindfulness.

Fysisk berøring er også nevnt. For Stordalen er det terapi å henge med omplasseringshunden Rammstein (3), en grå, ruvende grand danois.

Ønsker fokus på helse, ikke sykdom

I et e-postintervju med VG onsdag kveld svarer EAT-grunnleggeren på hvorfor hun la ut innlegget.

– Det er altfor lite fokus på forebygging og hvordan vi skal holde oss friske. Helsevesenet er i realiteten et sykevesen; nesten alt fokus er på å behandle sykdom og reparere når skade oppstår, skriver Gunhild Stordalen til VG.

KUNNE IKKE BØYE FINGRENE: Gunhild Stordalens armer, slik de så ut i 2016 da sykdommen diffus kutan systemisk sklerose fikk huden hennes til å stivne og krympe. Foto: PRIVAT

42-åringen har gitt tillatelse til at VG gjengir innlegget og trykker private bilder som hun har sendt oss. Ett av bildene viser Stordalens hender og underarmer i 2016, da hun knapt kunne bøye dem.

– Søvn var latskap

Hun fikk diagnosen høsten 2014 og har siden da gjennomført to stamcelletransplantasjoner i Nederland.

Behandlingen koster en halv million og regnes som eksperimentell. Den tilbys nå på Rikshospitalet til noen få pasienter hvert år, en endring ledende leger tidligere har uttalt skyldes Stordalens engasjement og åpenhet.

– Jeg er legen som ble pasient, som gikk fra å tro at helse handlet om å spise fornuftig og trene masse, til å skjønne at mat er medisin, ikke bare for planeten, men for både kropp og sinn, skriver Stordalen til VG.

– Jeg mente at søvn var latskap, og var stolt av å sove fem timer hver natt. I dag dropper jeg det meste for å få åtte timer på øyet.

Fra hånlatter til helfrelst

Mindfulness, meditasjon, trening og ro er nå en del av den travle gründerens hverdag.

– Jeg lo hånlig av dem som holdt på med yoga og meditasjon, som jeg mente var helt «new age». I dag vet jeg at meditasjon er den mest potente naturlige prestasjonsfremmeren og beste måte å håndtere stress. Helt uten bivirkninger, sier Stordalen til VG.

– Jeg har skjønt dette gradvis, i rykk og napp. Men nå føler jeg et stort ansvar for å formidle det jeg har lært gjennom min egen reise.