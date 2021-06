GIFTEKLAR: Amalie Snøløs. Foto: Privat

Amalie Snøløs: − Jeg sa ja

Influenseren poster bilde av seg selv med ring på fingeren.

Av Thomas Talseth

«I said yes», skriver Snøløs (25) ved et smilebilde av seg selv, lagt ut på hennes private Instagram-konto.

Hun er nå forlovet med kjæresten Ole Emil Frikstad Urstad (27), som Dagbladet først omtalte.

– Dette var høydepunktet i livet til nå, sier Snøløs til VG.

– Jeg skal gifte meg med den mest jordnære personen jeg kjenner. Jeg gleder meg til livet sammen med ham.

Snøløs røper også når giftermålet finner sted:

– Vi gleder oss til bryllup neste sommer.

Snøløs har 225.000 følgere på Instagram. Hun har blitt et kjent fjes for norske TV-seere via «Farmen», «Skal vi danse», «4-stjerners middag», blant annet.

