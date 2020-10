POPDIVA: Ariana Grande, her på scenen i Los Angeles i 2018. Foto: Chris Pizzello / Invision

Plateanmeldelse: Ariana Grande – «Positions»: Stilling ledig

For lite står på spill når Ariana Grande (27) inviterer lytteren inn i sitt plysjbefengte corona-rede.

At Ariana Grande er en av verdens sterkeste vokalister på sitt felt, bør være en ukontroversiell påstand.

Hovedutfordringen hennes har imidlertid alltid vært å injisere det hyperkompetente popuniverset hun opererer innenfor med tilstrekkelige mengder menneskelighet, og slik skape noe mer enn robotisk perfeksjon.

Det lyktes hun særdeles godt med på de foregående platene «Sweetener» (2018) og kanskje spesielt «Thank U Next» (2019), som kom i kjølvannet av minst to personlige tragedier – det feige og forferdelige terrorangrepet på Grandes konsert i Manchester i 2017, og ekskjæresten Mac Millers overdosedødsfall året etter.

Himmelen over Ariana har heldigvis lysnet siden da. Og «Positions» kan nok betraktes som en tilstandsrapport fra et enklere liv.

«34 + 35» er låten som tydeligst alluderer til albumtittelen – du får nesten legge sammen tallene selv – og kåthet og glede er i det hele tatt drivende faktorer her. Isolert sett er jo dét gledelig, men kombinasjonen av daffe trap-beats, strykere og generiske tekster tråkker disse snaue tre kvarterene ettertrykkelig ned på jorda.

Problemet med «Positions» er nemlig at svært få av de 14 låtene er gode nok til å engasjere i noen retning. Åpningssporet «Shut Up» er en fabelaktig, kammerpop-dreven aperitiff, men kriminelt kort. Knitrete og personlige «My Hair» – i den grad en låt om en hestehale kan være personlig – likeså.

Uinspirert og likelydende musikk preger store deler av skiva for øvrig, og da varer to og et halvt minutt som kjent gjerne ti ganger lenger enn sin reelle spilletid.

Det er ikke sikkert stillingen som verdens mest appellerende stjerne i pop- og r&b-feltet trenger å utlyses på nytt riktig ennå. Men ting kan tyde på det. Det er lett å unne Ariana Grande en pause.

BESTE LÅT: «Shut Up»

Publisert: 30.10.20 kl. 22:07

