Ringnes tilbakekaller julebrus: − Vi beklager på det sterkeste

Bryggeriet tilbakekaller alle glassflasker med eplemost og julebrus like før jul.

Ringnes tilbakekaller lørdag alle bryggeriets glassflasker med julebrus og Eplemost som allerede er sendt ut på markedet.

– Ringnes har mottatt 13 reklamasjoner av totalt 13 millioner produserte flasker. Skadene på flaskene er synlig etter åpning, står det i en pressemelding.

Det gjelder blant annet glassflasker med Dahls og Hamar & Lillehammer julebrus, hvor det er avdekket skader i flaskemunningen på noen 0,33l blanke glassflasker.

Kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, sier det er svært trist at de må trekke tilbake våre folkekjære julebrusprodukter under to uker før julaften.

– Vi beklager på det sterkeste, dette er trist og leit. Det er et produkt utrolig har mange har et forhold til, og som mange vil drikke i julen. Det blir dessverre kun på plastflaske i år, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

De 13 millioner flaskene ble sendt ut på markedet i månedsskiftet september og oktober.

– Av hensyn til sikkerheten til våre forbrukere har vi ikke noe annet valg enn å tilbakekalle produktene som er tappet på denne flasketypen, sier kvalitetssjef i Ringnes, Olaug Flakne.

«Føre-var»

Bryggeriet omtaler tilbakekallingen som et «føre-var»-tiltak.

– Sett opp mot det store volumet av flasker i markedet er omfanget svært begrenset. Selskapet velger likevel å tilbakekalle produkter som leveres på de aktuelle flaskene som et føre var-tiltak, skriver bryggeriet i en pressemelding.

Tilbakekallingen gjelder følgende flasker:

Dahls Julebrus

Dahls julebrus Lett

Hamar & Lillehammer julebrus

Hamar & Lillehammer julebrus Lett

Mozell Eplemost

Tou Eplemost

Publisert: 12.12.20 kl. 15:29 Oppdatert: 12.12.20 kl. 16:34

