Dronning Elizabeth om ektemannens død: Han etterlater et stort tomrom

Det er prins Andrew, en av dronningen og prins Philips tre sønner som viderebringer uttalelsen fra dronningen.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Prins Andrew, hertugen av York, snakket med flere medier etter å ha vært tilstede på en gudstjeneste søndag. Da fortalte han at hans mor, Dronning Elizabeth II, har beskrevet tapet av sin ektemann gjennom 73 år som å bli etterlatt med et stort tomrom i livet.

– Jeg synes veldig synd på min mor som trolig føler på dette mer en noen annen, sa Andrew.

Han forklarer at hele familien nå gjør det de kan for å støtte henne, men omtaler henne likevel moren som en svært stoisk person.

PRINS: Andrew utenfor Royal Chapel of All Saints i Windsor Great Park søndag. Foto: POOL / REUTERS

Andrew snakket også i rosende ordelag om sin far, som bare var to måneder fra å bli 100 år. Andrew kalte ham for «nasjonens bestefar», og sa at hele kongefamilien føler på et stort tap.

– Han var en bemerkelsesverdig mann. Jeg elsket ham som min far. Han var så rolig. Dersom du hadde et problem, så ville han tenke på det. Han var alltid en du kunne gå til, sa prinsen, som i senere tid kanskje har hatt behov for nettopp det.

Andrew har nemlig vært i hardt vær i forbindelse med avsløringene rundt milliardæren Jeffrey Epsteins seksuelle misbruk av mindreårige jenter.

MED FAMILIEN: Prins Edward utenfor kirken søndag sammen med sin datter Louise Windsor og sin kone Sophie. Foto: Steve Parsons / PA POOL

Boris ikke i begravelsen

Prins Philip, som døde fredag morgen hjemme i Windsor Castle, skal gravlegges kommende lørdag. Begravelsen vil finne sted i St. Georges Chapel ved Windsor klokken 16.00. På grunn av coronarestriksjoner kan bare 30 personer delta.

Blant dem er selvfølgelig den nærmeste familien. Blant annet vil Prins Harry fly til Storbritannia fra hjemmet i USA for å ta del i det som altså blir en privat seremoni. Meghan Markle skal derimot ha blitt frarådet av sine leger å reise fordi hun er gravid.

FAR OG DATTER: Prins Philip og prinsesse Anne fotografert sammen i 2015. Foto: PETER NICHOLLS / REUTERS

En annen som ikke kommer til å være stedet, på grunn av plassbegrensingene er statsminister Boris Johonson.

Edward: Veldig, veldig trist

Tilstede kommer derimot prins Edward, jarlen av Wessex, til å være. Han er Elizabeth og Philips yngste sønn. Også han snakket med media etter gudstjenesten søndag. Han omtaler farens dødsfall som et sjokk.

– Uansett hvor mye man forsøker å forberede seg på noe slikt som dette, så er det fremdeles et grusomt sjokk og vi forsøker nå å akseptere det, men det er veldig, veldig trist, sa Edward, som la til at hele familien er svært takknemlig for støtten de har fått fra folket.

I en uttalelse søndag snakker også dronningen og prinsens eneste datter, Anne, seg for første gang om farens død.

– Han var min lærer, min støttespiller og min kritiker, men mer enn noe så er det hans ekesempel på et liv vel levd og måten han frivillig har tjent oss jeg ønsker å etterleve, sier hun ifølge Reuters.

Lørdag uttalte parets eldste sønn seg om dødsfallet. Han sa at savnet etter faren var enormt.

– Min kjære pappa var en veldig spesiell person. Han brukte de siste 70 årene på å gi en bemerkelsesverdig tjeneste for landet, dronningen, familien min og samveldet, sa mannen som er først i arverekkefølgen til den britiske tronen.