SUPERMODELL: Kendall Jenner, her på Emmy Awards i 2019. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES

Kendall Jenner om nett-avhengighet: − Ikke stolt

Kendall Jenner (25) snakker om sosiale medier og hvordan det noen ganger «får blodet til å koke».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Modellen og realitykjendisen, nest yngste i den berømte Jenner/Kardashian-søskenflokken, har 163 millioner følgere på Instagram. Hun har også 760.000 tilhengere på TikTok – uten at hun har postet en eneste video.

Men det er ikke utelukkende positivt å være gjenstand for så stor interesse, forklarer Kendall i denne ukens episode av Vogues «Open Minded»-serie.

– Forholdet mitt til sosiale medier akkurat nå, er at jeg er litt avhengig. Jeg liker det ikke, og jeg er heller ikke stolt av det, sier 25-åringen – de siste årene vel så godt kjent fra catwalken som fra TV.

Kendall mener likevel at denne avhengigheten er noe de aller fleste kan kjenne seg igjen i.

–Jeg liker heller ikke følelsen av å ha behov for sosiale medier i utgangspunktet, men det er ikke noe jeg kommer unna, innrømmer hun i samtalen med legen Jorge Partida.

Opprører mest

Selv om Kendall har vært i rampelyset i årevis, er det spesielt én ting som går henne på nervene.

– Det som virkelig får blodet mitt til å koke, og som frustrerer meg og opprører meg aller mest, er når noen tillegger meg egenskaper som ikke stemmer med virkeligheten, sier hun og fortsetter:

– På nettet blir små ting trukket ut av kontekst. Folk vet ikke hva som skjedde før og etter, og derfor ender de opp med å dømme deg for en bitte liten ting.

Hun snakker blant annet om når folk hevder at hun er et dårlig forbilde for andre unge jenter.

Dette er et eksempel på et tilfelle der Kendall havnet i stormen:

Kritikk er noe som lett går innpå 25-åringen, og ofte går det utover hennes mentale helse. Kendall innrømmer i Vogue-serien at det hender hun får angst av «alt det negative hun ser».

– Jeg opplever stunder der jeg føler at jeg knuses, eller at jeg ikke orker dette mer. Noen ganger oppleves det som at ingenting av det jeg gjør er riktig.

Medaljens bakside når det gjelder berømmelsen, er i tillegg at enkelte tar seg friheter også utenfor nettarenaen. Nylig fikk Kendall rettens medhold i å ilegge to menn – uavhengig av hverandre – forbud mot å nærme seg henne.

Begge hadde oppsøkt henne hjemme i Beverly Hills. Den ene av dem skal ha varslet planer om å drepe TV-kjendisen, mens den andre banket på døren hennes, kastet klærne og hoppet naken i bassenget.