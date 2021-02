BLOGGER: Anne Brith Davidsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Blogger og influencer Anne-Brith Davidsens selskaper konkurs

Nye konkurser for tidligere «Bloggerne»-deltaker.

Publisert: Nå nettopp

Snart to år tilbake erklærte Anne-Brith Davidsen (45) at hun skulle legge ned bloggen for godt.

Hun ble kjent som kakeblogger, og etter hvert en av landets mest profilerte livsstilsbloggere.

Nå er det opprettet konkursbo på hennes selskaper Anne-Brith AS, definert som «selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging», og Influencer Program AS.

Rettsmøte er berammet berammet 16. mars i Nedre Romerike tingrett. Der vil alle kreditorer som mener de har krav i boet være til stede.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Davidsen og bostyrer Thomas Christian Grindland Wangen torsdag, foreløpig uten respons.

Anne-Brith AS er knappe tre år gammelt. Det hadde omsetning på 1,1 millioner i 2018 og 1,4 millioner i 2019, men endte med negativt resultat begge regnskapsår – henholdsvis 79.000 og 314.000 i minus.

Davidsen eier 40 prosent av aksjene i selskapet, som har ni øvrige aksjonærer – ingen av dem med mer enn 7,5 prosent eierandel.

Influencer Program AS ble opprettet i 2019, og eies av Davidsens holdingselskap, Anne Brith Holding AS. Samme år hadde det omsetning på 20.000 og resultat før skatt på 4000.

Holdingselskapet til Davidsen er ikke berørt av konkursene.

Davidsen startet et nettmagasin høsten 2019. Siste innlegg der er datert april 2020.