TOPPBLOGGER: Tina Bakken gir seg på bloggplattformen. Foto: PRIVAT

Stina Bakken legger ned bloggen

Stina Bakken (28) slapp nyheten tirsdag kveld.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Dette føles rart å skrive, but here we go: Jeg skal slutte å blogge, og jeg skal slutte med YouTube! Forteller alt om hvorfor på Instagram», skriver Bakken på bloggen.

På Instagram, som ikke er offentlig for alle, forteller Bakken at hun i lang tid har jeg forsøkt å kombinere blogg, Snapchat, Instagram og YouTube, men at det aldri helt har blitt som hun har villet.

28-åringen, som har blogget i 11 år, opplyser til VG at hun heretter skal poste alt innhold på Instagram. Hun skal altså fortsette som influencer, men bare på én plattform.

Bakken føyer seg inn i en lang rekke med skandinaviske toppbloggere som velger å legge ned, som Sophie Elise Isachsen (25), Julianne «Pilotfrue» Nygård (30), Alexandra «Kissie» Nilsson (29), Lene Orvik (33), Kenza Zouiten Subosic (29) og Anna Rasmussen (24).

Bakken er forsiktig med å spå bloggdøden av den grunn.

– Jeg har ikke lyst til å kaste blogging under bussen, men etter 11 år er jeg personlig veldig ferdig med det. Jeg har ingen lidenskap for blogging lenger. Men jeg har gode venninner som fortsatt blogger.

Husker du? Stina Bakken og PelleK utsatte bryllupet

For Bakken ble det slitsomt å blogge tre ganger om dagen. Det er det hun mener må til for å holde en bloggbusiness gående. Dermed ble det altfor liten til YouTube og andre sosiale medier.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FORLOVET: Stina Bakken og musiker Per Fredrik Åsly, kjent som PelleK. Foto: PRIVAT

– Det ble for ensformig, rett og slett. Men det er med skrekkblandet fryd jeg legger ned. Denne bloggen har jo fulgt meg fra ungdom til voksen, sier Bakken, også kjent fra «Farmen Kjendis» i fjor.

– Hvor sikker er du på at du ikke starter opp igjen?

– Så å si hundre prosent sikker. Jeg har tenkt på dette i halvannet år.

Bakken forklarer at hun fint kan leve av Instagram på heltid

– Det er gode penger å tjene der.

– Men da må du vel åpne kontoen din?

– Ja, jeg kommer til å gjøre det etter hvert. Men jeg vil holde den lukket en liten stund til, bare fordi jeg føler for det egentlig.

Nå gleder Bakken seg til å dele hagevideoer, treningsvideoer, morgenrutiner, sminkevideoer, reising, oppskrifter på sunn mat og andre glimt fra hverdagen.