SLUTTER: Ingrid Simensen og Tete Lidbom i NRK P3-programmet «Norske tilstander». Foto: NRK P3

Slutt for «Norske tilstander»

Torsdag sendes den aller siste utgaven av NRK P3s «Norske tilstander». Programlederne Tete Lidbom og Ingrid Simensen slutter i radiokanalen.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det er Medier 24 som melder dette. Programlederne valgte selv å offentliggjøre nyheten i onsdagens program.

– Det er slutt. Det er Norske tilstanders nest siste sending du hører på. Vi har vår siste sending i morgen, og det er veldig, veldig trist, sier Lidbom, ifølge M24.

– Vi skal slutte i P3 begge to, rett og slett. Men det vil skje hyggelige ting etterpå. Vi er ikke blitt sparket. Dette er frivillig, sier han.

Det er foreløpig ikke klart hva de to programlederne skal gjøre fremover. Ingrid Simensen har hatt jobben kun i ett års tid.

M24 skriver at Simensen regner med at det kommer noen tårer i løpet av dagen, og at P3-duoen ba lytterne om å sende inn forslag til gode måter å slå opp på.