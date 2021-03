Ble TikTok-stjerne under pandemien Oskar Westerlin (22) har blitt et kjent ansikt for unge under pandemien. Nå vil han bruke blant annet «sinnahumoren» til å bli blant de største i landet på sosiale plattformer. Jonathan Falk Av Publisert 15. mars, kl. 11:20 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Mange kjenner han kanskje best for sine «ranter» på Tiktok , om alt fra naboen til fremmedes kjøleskap. – Det er fint å bruke kanalen til å ventilere litt, forteller 22-åringen.

På Tiktok har han i skrivende stund 217.000 følgere . For sine 47.000 følgere på Instagram, deler han videosnutter fra dagliglivet, mens på YouTube og Twitch går det stort sett i gaming. Nå har karrieren kommet dit at han kan leve av de ulike inntektene.

Oskar (22) kjeftet på naboen - ble TikTok-suksess

Westerlin har systematisk bygget seg opp en profil på TikTok. I januar 2020 - rett før coronapandemien brøt ut - bestemte han seg for alvor for å satse.

– Jeg hadde en plan om at jeg skulle legge ut så og så mange innlegg på Tiktok, YouTube, Insta ... Og det skulle jeg legge ut hver eneste dag, uansett, forteller Westerlin.

Videoene inneholdt alt og ingenting. Hadde han drukket tre kopper kaffe, så var det dagens budskap. Da pandemien førte til «lockdown» i mars, og folk holdt seg inne, merket han en endring.

– Jeg satt mye hjemme, og kikket ut på naboene. Så da tenkte jeg det ville være morsomt å skrike på dem, sier han med en latter.

Med det så var den fiktive nabo-karakteren «Jostein» født. En irriterende nabo, som får kjeft for alt og ingenting.

– Med de videoene så merket jeg en sinnssyk vekst.

– Så du traff egentlig ganske bra med pandemien?

– Ja, det kan du egentlig si. Det førte jo til at folk var mer hjemme, og derfor mer på telefonen. Det har vært positivt for veksten, sier han.

Den veksten har han lyst til å holde gående, og han bruker TikTok-kanalen til å vokse på andre plattformer.

– Jeg har lyst til å fortsette å klatre. Av alle motivasjonene, så er vekst absolutt en av de sterkeste. Jeg synes det er veldig givende å se at det er flere som følger, for det er jo en bekreftelse på at de liker innholdet. Det er helt sykt å se.

Flere strenger å spille på

Westerlin er klar over at publikum liker «sinnahumoren», og han har latt seg inspirere av komikere som Bill Burr. Når folk begynte å be ham om å anmelde kjøleskapet deres, så han sitt snitt til å dyrke nisjen ytterligere.

– Det begynte med at jeg «ratet» to–tre innsendte kjøleskap, og noen timer etterpå lå det 200 Instagram-bilder av kjøleskap i innboksen. Da skjønte jeg at jeg kunne bruke denne sinnahumoren til det, og jeg hadde plutselig flere måneder med innhold.

I det siste har det imidlertid blitt mindre fokus på kjøleskap. Nå om dagen er streaming som står i sentrum. Sammen med kompiser streamer han blant annet «Call of Duty: Warzone» på Twitch flere ganger i uken.

– Det tok litt tid før jeg innså hvor enormt det var med streaming i Norge, sier Westerlin.

På «fritiden» driver han også et selskap sammen med en kompis hjemmefra i Porsgrunn. Allerede som 16-åringer, fant de ut at det går an å tjene penger uten en tradisjonell jobb.

– Det begynte med at kompisen min kjøpte Yeezys, og solgte videre med ti tusen i profitt. På den tiden så tilsvarte jo det hele sparekontoen for oss. Deretter begynte vi å se på ting som merkeklær, som ble solgt billigere i utlandet og iPhoner.

Westerlin forsikrer om at de kun har benyttet seg av verifiserte og seriøse selgere. Da det begynte å bli snakk om ordentlige penger, måtte de ta grep.

– Vi innså ganske snart at vi ikke kunne gjøre dette svart. Vi skulle ikke gjøre oss til kriminelle på dette her. Da startet vi et selskap, laget nettbutikker og bygget merkevare.

Etterhvert flyttet 22-åringen til Oslo, hvor han i dag bor sammen med kjæresten. Etter å ha gått litt på entrepernør-studier fant han ut at dette var noe han kunne få til på egen hånd.

Spotify-hit

Listen over produkter de har vært innom er lang, og noe spesiell. Den inneholder alt fra Pokémon-kort til renessanse-inspirerte hundemalerier til vekkerklokke-toner på iTunes. Sistnevnte idé ble en ifølge Westerlin en stor suksess.

– Det er jo sånt ingen gjør. Det er vel noe av det sykeste vi har gjort. Det koster ti kroner, så alle har råd til det. Folk synes det er gøy når jeg kjefter dem opp av sengen, sier han.

Han er likevel klar på at denne måten å jobbe på ikke er for alle. Du skal tåle å tape en del penger og ha nese for markeder.

– Jeg lever ikke noe fett liv jeg, altså, for å si det sånn, innrømmer han.

Litt inntekt har det likevel blitt, blant annet i fra Spotify. Der har nemlig låten hans «SKARRE VÆRRA GREIT ELLER?» hele 2,3 millioner avspillinger.

– Det var da den aggressive humoren var på det heteste. Det var en kar som satte sammen lyd fra de videoene, og sendte meg det på Instagram. Vi lo oss i hjel, og tenkte at dette må vi få ut på Spotify.

Dermed kjøpte han rettighetene til sangen, og oppfordret lytterne sine til å lytte. Det førte til at sangen nådde opp til 13. plass på den norske topp 50-listen

– Det ble nesten en movement for å få den sangen på listen, forteller han.

Vil være et forbilde

Til tross for skriking på «naboen» og til tider drøy språkbruk, er Westerlin klar over at han med sin store følgerskare når ut til mange unge. Han er derfor bevisst over hvilke trender han hiver seg på, og hvilke «challenges» han utfører.

– Jeg kan jo se for meg at jeg kanskje har blitt et slags forbilde for noen, når jeg har så mange som følger med. Da vil jeg jo være et godt et. Hvis det er noen som ser på meg, og vil gjøre ting jeg gjør, så vil jeg jo at det er ting som gjør livene deres bedre. Det skal ikke være noe som ødelegger dem.

Managementselskapet til Oskar Westerlin er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.