Chadwick Boseman og Taylor Simone Ledward under Oscar-utdelingen i februar 2019. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Her er årets Golden Globe-vinnere – fikk pris etter sin død

Taylor Simone Ledward tok i mot pris på vegne av sin avdøde ektemann Chadwick Boseman under Golden Globe-utdelingen natt til mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Han ville takket gud. Han ville takket foreldrene sine. Han ville takket forfedrene sine for deres veiledning og deres offer, sa en gråtkvalt Taylor Simone Ledward da hun tok i mot prisen for beste mannlige skuespiller i en dramafilm på vegne av sin avdøde ektemann.

Chadwick Boseman fikk prisen for sin rolle «Ma Rainey’s Black Bottom» – den siste rollen han spilte før han døde av kreft i august 2020.

– Han ville sagt noe nydelig. Noe inspirerende, noe som ville forsterket den lille stemmen inni oss som forteller oss at vi kan, som forteller oss at vi må stå på, som kaller oss tilbake til det vi er ment å gjøre i dette øyeblikket i historien, fortsatte kona.

– Jeg har ikke ordene hans, men vi må utnytte alle øyeblikkene vi har for å feire de i elsker, avsluttet hun.

LEDER SHOWET: Tina Fey og Amy Poehler. Foto: NBC / NTB

«Saturday Night Live»-stjernene Tina Fey (50) og Amy Poehler (49) ledet nattens Golden Globe-prisutdeling for fjerde gang. Som følge av coronapandemien ble årets utdeling arrangert uten publikum, og de to programlederne ledet showet fra henholdsvis New York og Los Angeles.

I tillegg til de 25 Golden Globe-prisene fikk Jane Fonda og Norman Lear hver sin hederspris, henholdsvis Cecil B. DeMille-prisen og Carol Burnett-prisen.

Fonda fikk prisen får sitt unike bidrag til filmindustrien, mens Lear ble hedret for sine lange og mange bidrag til TV-bransjen.

«Schitt’s Creek», som gjorde storeslem under Emmy-utdelingen i september med syv priser, fortsatte å sanke inn priser. Cathrine O’Hara fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie, og serien ble også kåret til beste komiserie. Begge kategoriene vant de også Emmy for.

Netflix-suksessen «The Crown» fikk til sammen fire priser, deriblant for beste TV-drama.

Her er listen over alle de nominerte med vinnerne uthevet etter hvert som de blir kåret:

Beste mannlige skuespiller – TV-serie, musikal eller komedie:

Don Cheadle – «Black Monday»

Nicholas Hoult – «The Great»

Eugene Levy – «Schitt's Creek»

Jason Sudeikis – «Ted Lasso»

Ramy Youssef – «Ramy»

Beste kvinnelige skuespiller – TV-serie, musikal eller komedie:

Beste mannlige hovedrolle i miniserie eller film laget for TV:

Jason Bateman – «Ozark»

Josh O'Connor – «The Crown»

Bob Odenkirk – «Better Call Saul»

Al Pacino – «Hunters»

Matthew Rhys – «Perry Mason»

Beste kvinnelige hovedrolle i miniserie eller film laget for TV:

VANT: Mark Ruffalo. Foto: Atsushi Nishijima / HBO

Beste mannlige skuespiller spillefilm laget for TV:

Beste kvinnelige skuespiller spillefilm laget for TV:

Beste TV-serie (drama):

Beste miniserie eller film laget for TV:

Beste kvinnelige birolle i en TV-serie, miniserie eller film laget for TV:

Beste mannlige birolle i en TV-serie, miniserie eller film laget for TV:

Best TV-serie (musikal eller komedie):

Beste mannlige skuespiller i dramafilm:

Beste kvinnelige skuespiller i dramafilm:

Beste mannlige birolle i film:

Sacha Baron Cohen – «The Trail of the Chicago 7»

Daniel Kaluuya – «Judas and the Black Messiah»

Jared Leto – «The Little Things»

Bill Murray – «On the Rocks»

Leslie Odom jr. – «One Night in Miami»

FIKK PIRS: Daniel Kaluuya når Laura Dern utroper han til vinner av beste mannlige birolle. Foto: NBC HANDOUT / via REUTERS / NTB

Beste kvinnelige birolle i film:

Beste film (drama):

Beste mannlige skuespiller i musikal eller komedie:

Beste kvinnelige skuespiller i musikal eller komedie:

Beste film (komedie eller musikal):

Beste animerte spillefilm:

«The Croods: A New Age»

«Onward»

«Over the Moon»

«Soul»

«Wolfwalkers»

Beste fremmedspråklige film:

«Another Round», Danmark

«La Llorona», Guatamela/Frankrike

«The Life Ahead», Italia

«Minari», USA

«Two of Us» Frankrike/USA

Beste filmregissør:

Beste filmmanus:

Beste originalmusikk film:

Trent Reznor, Atticus Ross og Jon Batiste – «Soul»

Trent Reznor og Atticus Ross – «Mank»

James Newton Howard – «News of the World»

Alexandre Desplat – «The Midnight Sky»

Ludwig Göransson – «Tenet»

Beste originalsang film: